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企業裁員1月份最多 12月次之

記者胡玉立／綜合報導
美國的企業喜歡選在年底前裁員，圖為紐約證交所前面的聖誕樹。(美聯社)
美國的企業喜歡選在年底前裁員，圖為紐約證交所前面的聖誕樹。(美聯社)

儘管整體就業市場強勁，但近幾個月來，包括Meta Platforms、Salesforce和Amazon等科技巨頭都大幅裁員或宣布裁員計畫，福特汽車、沃爾瑪和百事可樂也在裁員；許多人想知道，為什麼這些公司非得在感恩節前一周或聖誕節前夕裁員不可？

勞工統計局歷史數據顯示，自2000年以來，12月是裁員和解雇人數第二多的月份；公司裁員最多的月份，是即將到來的1月。

芝加哥再就業與企業主管培訓公司Challenger, Gray&Christmas資深副總裁崔蘭吉(Andy Challenger)表示，1970和80年代，企業界比較在意別在聖誕佳節前後讓員工失業，但那種情懷已是過去式；現在更常是「公司覺得有需要，就直接裁員」。

Indeed Hiring Lab北美經濟研究主管邦克(Nick Bunker)表示，有些行業的裁員時機涉及勞動力市場的季節性需求，零售業就是典型例子，「面對人力需求高漲的假期，10月和11月有很多季節性招聘，聖誕節過後，人們就在1月被解雇了。」

但聯邦數據還顯示，過去這十年，即便是無關假期人力需求的金融、保險、房地產及專業服務業，1月裁員人數也高於平均水平。分析師指出，對許多公司來說，12月代表財政年度結束；許多公司做完帳後，希望依組織績效和經濟預期，對來年進行調整。

以今年為例，企業領導人還面臨了利率上升、俄烏戰爭，供應鏈危機和全球商品服務需求疲軟等問題，Forrester Research諮詢公司副總裁兼首席分析師岡德(J.P. Gownder)表示，「許多公司希望為2023年的成功備足資金。可以確定的是，尚未裁員的科技公司正在思量是否裁員。如果未來幾周出現更多裁員，將不足為奇。」

人力招聘機構Titus Talent Strategies執行長雷諾茲(Jonathan Reynolds)建議，如果公司需要解聘大量員工，最好等到假期過後；尤其是那些在因為糟糕的決策而在一開始招了太多人的公司，以後可能很難再把人才找回來。

「公司必須好好顧慮自己的人才招聘聲譽，」雷諾茲說：「重視規避風險的人才，一定寧可去一個把照顧員工放在第一位的公司。」

裁員 聖誕節 就業

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