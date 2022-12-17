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華爾街寒冬 高盛裁員4000人 年終紅利縮水

編譯洪毅／綜合16日電
據說高盛在年底前裁員4000人，年終紅利也將縮水，圖為位於曼哈頓的高盛總部。(Getty Images)
據說高盛在年底前裁員4000人，年終紅利也將縮水，圖為位於曼哈頓的高盛總部。(Getty Images)

西岸矽谷的科技業市值狂歡派對落幕，波及東岸的華爾街，其中高盛(Goldman Sachs)計畫裁員近4000人，削減員工獎金，且投行部門中的科技業交易板塊將成為重災區；此外，裁員還反映出金融業過去幾年過度招聘，當前市場交易不復熱絡，全球經濟又陰霾籠罩的前景。

金融時報(FT)引述消息人士報導，指高盛計畫汰除「至多8%的員工」，也就是約3900名員工，以提高該金融機構的營利能力，還有為經濟下行風險做準備；消息人士還說，若全球經濟撥雲見日，裁員規模可能會縮小。

華爾街日報(WSJ)引述消息人士報導，高盛的裁員計畫中，投行部門的科技業交易板塊將成為重災區，被迫離開公司的不乏此板塊的高階經理人等，並計畫削減甚至取消員工的獎金；在績效等獎金占報酬比率甚高的華爾街，沒拿到獎金幾乎等於是要員工走人的暗示。

此說法反映出，高盛在科技股於新冠疫情期間飆漲、今年以來市值大幅縮水下，交易不復熱絡的應對措施；金融數據商路孚特(Refinitiv)的數據顯示，投行因參與企業收購、籌資等交易案而獲得的費用，在今年驟降35%之多。

此外，疫情推動以科技股為主的股市及企業收購等交易榮景，讓許多金融業者大舉招聘，如高盛的員工數從2019年第一季的3萬5900人增至今年第三季的4萬9100人，增幅逼近37%；此外，金融業每年汰除部分績效不佳員工本是慣例，但是疫情期間暫停汰除員工。

除科技股回檔外，全球經濟成長趨緩，俄羅斯入侵烏克蘭，高通膨衍生的高利率，都讓交易市場急凍，股市大幅下行、落入熊市，衝擊金融業營收等，讓高盛與摩根士丹利(Morgan Stanley)等金融機構開始祭出裁員，後者上月已宣布裁員1600人，相當於2%的員工。

金融業諮詢商Johnson Associates執董強森(Alan Johnson)表示，金融業看來似乎是有「過度招聘」的狀況，因為行業情景是「轉瞬間從繁華走向蕭瑟」，而且明年「看起來也不會太好」。

高盛 裁員 華爾街

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