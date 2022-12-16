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川普化身「超級英雄」推NFT卡 買家有機會共進晚餐

編譯俞仲慈／綜合15日電
前總統川普14日在社媒預告有「重大宣告」，結果是發行每張售價99元的數位交易卡；反引起嘲笑。（Getty Images）
前總統川普14日在社媒預告有「重大宣告」，結果是發行每張售價99元的數位交易卡；反引起嘲笑。（Getty Images）

前總統川普14日在社群媒體Truth Social發布一段視頻表示，「明天我將發布重大宣告。」引起外界揣測；15日果然有動作，結果所謂的重大公告卻是川普發行個人專屬數位交易卡，每張售價99元。

川普在廣告中向廣大的川粉表示，「這些限量數位交易卡是以我的生活和職業創作的藝術品，收集所有你最喜歡的川普卡，非常像棒球卡，但希望更令人興奮。」

川普化身超人和手持獵槍牛仔，將自己打造成美國英雄，印製成多款專屬數位交易卡，根據報導，川普交易卡的購買者不但可以參加抽獎活動，並且有機會與川普共進晚餐、打高爾夫球或進行視訊通話。

76歲的川普上月才宣布要角逐2024年大選，不過宣布後並無任何造勢活動，原本外界以為他的「重大宣布」將與他的競選有關，沒想到竟然是發行第一個正版川普非同質化代幣(Donald J. Trump NFT)系列，跌破眾人眼鏡。

川普的所謂「重大宣示」，也遭到拜登總統的嘲諷。拜登表示「過去幾週以來，我也有一些重大宣示。」接著細數自己的政績，包括降低通貨膨脹、簽署同性婚姻法案、從俄羅斯帶回WNBA女籃球星格林納(Britney Griner)、以及引進台積電400億元在鳳凰城設立晶圓廠，為亞利桑納州創造了10,000個高薪工作機會。

川普讓人意外的行為不只一樁，先前與饒舌歌手肯爺(Ye)和白人至上主義者富恩特斯(Nick Fuentes)共進晚餐，被選民視為不認真競選，如今他的民調已經落後佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)。

根據華爾街日報(WSJ)最新民調顯示，在可能的初選選民中，54%的人支持德桑提斯，而38%的人支持川普。加上共和黨這次期中選舉表現不如預期，重量級共和黨人紛紛表態反對川普第三度參選，甚至連最堅定的盟友也拒絕支持他。

川普 拜登 民調

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