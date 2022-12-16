吉兒點頭？ 拜登再戰2024有譜

第一夫人吉兒‧拜登在期中選舉之後改變態度，轉而支持拜登總統競選連任。（歐新社）

拜登總統數月來多次表示2024年要連任競選，但都不是正式宣布，並還聲明要先與妻子和家人商量才能決定。知情者說，直至初秋仍猶豫不決甚至不很贊成丈夫競選的第一夫人，在期中選舉後改變態度，她的私下談話顯示與拜登的想法吻合，會全力支持他競選。

拜登家族應在聖誕節假日討論2024年的競選問題，但全家今年聖誕節不會團聚，增加了討論和達成共識的難度；但第一夫人的助理表示，吉兒·拜登 今年在白宮 過節，也會有家人過來，但沒提全家討論2024大選。

白宮一直處於拜登競選的模式，為可能的正式宣布做準備，第一夫人的一位顧問表示，拜登表示過要連任競選，並得到吉兒和家人的全力支持。

最近的民調顯示，大部分民主黨 人不急於看到拜登宣布競選，59%的民主黨人和傾向民主黨的獨立派希望拜登以外的人參選2024，希望前總統川普以外的人參選2024的共和黨人和傾向共和黨的獨立派是62%。但多數民主黨陣營的選民表示，如果拜登獲得黨內提名，他們大選時會投票支持。

但第一夫人擁有最大的影響力，如果擔憂丈夫的年齡、政治傳奇和家庭受到影響，她仍可行使否決權，有如2004和2015年那樣。

拜登的連任競選也有賴於第一夫人的參與，她在紅州和搖擺州頗受選民喜愛，她的投入對拜登競選至關重要。期中選舉期間，是吉兒而不是拜登走訪了十多個州，至少出席39場募款和為民主黨候選人站台。

知情者說，儘管吉兒比三個月前更支持拜登參選，但仍擔憂80歲的丈夫是否準備好迎接會傷痕累累的選戰，她是過去幾年知道如何影響拜登的人，大家都知道年齡是個問題，但吉兒是能做出正確分析的人，她對拜登的工作負擔和體力是「零擔憂」。