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無證客爆增 德州小鎮「收容所超收1倍」陷危機

編譯洪毅／綜合15日電
德州艾爾帕索邊界，成千上萬無證客排隊等待穿越美墨邊界尋求庇護。（美聯社）
德州艾爾帕索邊界，成千上萬無證客排隊等待穿越美墨邊界尋求庇護。（美聯社）

美墨邊境再次出現大規模無證客浪潮，成千上萬名以尼加拉瓜籍為主的無證客成群結隊前往德州艾爾帕索(El Paso)，主動向邊境巡邏隊投案、尋求庇護，也因為這麼做的無證客人數實在太多，讓這座邊境城市感到愈發吃力。

華爾街日報(WSJ)報導，無證客激增的確切原因不明，其中一個可能是新冠疫情爆發後，援引美國法典42卷(Title 42)的快速驅逐無證客的程序將在21日前結束；聯邦政府曾示警，結束援引Title 42將造成無證客激增，至少一開始時會是如此。

另一個原因可能是當前尼加拉瓜愈發民不聊生，一名尋求庇護的尼國無證客說，現在祖國生活艱難，已達「有大米無大豆、有大豆無大米」的程度，而且工作難尋，總統奧蒂嘉(Daniel Ortega)執政又「非常糟糕」。

無證客向邊境巡邏隊投案、申請庇護後，將待在收容設施，但現在設施人滿為患，不得不釋放部分無證客，這些無證客通常會搭乘交通工具前往其他地方，但由於人數實在太多，不只收容設施吃不消，艾爾帕索當局也壓力重重。

艾爾帕索的「無家可歸機會中心」(Opportunity Center for the Homeless)主管馬丁(John Martin)表示，該中心目前收容的男性近200人，60%為無證客，而該中心的男性理想收容人數應該只有100至120人。

艾爾帕索副市長達戈斯提諾(Mario D'Agostino)表示，每天釋放超過1000名無證客已是當前的常態，自7月以來，市政府在移民管理上花費約950萬元，這些數字是「不可持續」的。

國安部長視察被批「只待在辦公室」

華盛頓觀察家報(Washington Examiner)報導，國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)於12日、13日造訪艾爾帕索，但是一名邊境巡邏隊員向該報表示，他只待在巡邏隊的駐地辦公室，沒有親訪邊境表示不滿。

該名隊員還說，一名執法人員在現場曾向梅奧卡斯提出疑問，指無證客激增，為何還說邊境是「安全的」，而梅奧卡斯「竟然敢說他從未表示邊境是安全的」。

目前政府正考慮將來自古巴、尼加拉瓜、委內瑞拉等傾共產政權，以及海地民眾的庇護申請程序擴大到其他機場口岸，以緩解美墨邊境壓力。

無證客 美墨邊境 庇護

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