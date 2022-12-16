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挺台抗中 參院通過國防授權法案 5年100億無償軍援

記者張文馨／華盛頓報導
聯邦參院15日通過2023財年國防授權法案，授權五年內「無償軍援」100億美元支持台灣面對中國侵略。（ 本報資料照片）
聯邦參院15日通過2023財年國防授權法案，授權五年內「無償軍援」100億美元支持台灣面對中國侵略。（ 本報資料照片）

聯邦參院15日以83票贊成、11票反對，通過2023財年國防授權法案（NDAA），根據兩院日前磋商版本，框定五角大廈明年預算為8580億美元，且授權五年內「無償軍援」100億美元支持台灣面對中國侵略。

國防授權法案納入參院外交委員會日前通過的「台灣政策法案」精神，促進台灣安全、抵禦中國侵略，並強化美台戰略合作。

據此，法案授權國務院在未來五年內提供總額100億美元的無償軍援，每年最多20億美元；另外授權國務院提供台灣20億美元的「軍事融資」直接貸款，12年內還款；法案要求拜登政府解決軍售交付延宕的問題，並加快對台軍售。

法案授權總統動用「總統撥款權」，每年從國防部庫存挪用價值最多10億美元的防衛物資或服務給台灣。

此外，國會要求行政部門強化與台灣的軍事合作和培訓，定期評估並制定計畫提高台灣的防禦能力；法案授權總統為台灣打造區域應變軍備庫，並賦予台灣和北約（NATO）南翼與東南翼國家、特定主要非北約盟國及菲律賓的同等待遇，能優先取得超額防禦物資。

繼眾院8日表決通過後，參院15日也通過眾院版本，兩院通過的內容一致，將送交白宮由拜登總統簽署。

有了預算，還需國會撥款，國會領袖希望下周通過綜合開支法案來銜接。

防衛新聞15日報導，國會撥款委員會還在討論預算分配，希望能對台灣提供「貸款」以降低國務院的預算壓力；外交委員會成員希望透過「直接軍援」的方式把錢給台灣，而台灣力推的目標也是「直接軍援」。

此外，防衛新聞報導，參眾兩院的外交委員會主席及首席議員梅南德茲（Bob Menendez）、芮胥（James Risch）、米克斯（Gregory Meeks）和麥考爾（Michael McCaul）15日聯名致函國會議長和各黨領袖，要求國會的最終開支法案中，給台灣5億美元的緊急無償軍援，並根據總統撥款權給台灣10億美元規模的防衛物資；理由是台灣當前面臨的威脅緊急又巨大，美國必須動用且善用所有手段來應對。

國務院15日表示，美台14日在舉行第三次經濟夥繁榮夥伴關係對話（EPPD），由主管經濟成長、能源與環境事務的次卿費南德茲（Jose Fernandez）主談；此外，副助理國務卿費南德斯（Tony Fernandes）於12日至16日率團訪台。

國務院 預算 參院

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