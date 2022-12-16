習近平表面疏遠普亭 悄深化對俄關係

俄國總統普亭（左）9月在上合峰會與中國國家主席習近平交談。（路透）

由於俄羅斯入侵烏克蘭戰事進展不順，中國國家主席習近平 近幾月來試圖在公開場合與俄國 保持距離。但華爾街日報14日報導，撇開檯面上的外交場合，習近平其實持續深化中俄關係。

幾名北京 的政策顧問說，習近平近幾周已下令北京加強中俄經濟關係，兩國貿易已成為俄國在西方制裁下的救生索之一。

中國增加進口俄國油氣和農產，與俄國在北極合作開採能源，還加碼投資俄國鐵路及港口等基礎設施。

中俄亦進行人民幣與盧布間的更多金融交易，而非用歐元或美元，有助使中俄未來受到西方更多制裁時更有抵抗力，並進一步擴大人民幣流通。這是繼中方在俄國侵烏前聲明兩國夥伴關係「上不封頂」後的最新發展。

華府智庫史汀生中心中國項目主任孫韻表示，習近平持續強化中俄關係，這跟俄國侵烏是兩碼事，雙邊關係很可能變得更為密切。

對普亭而言，中俄夥伴關係有助莫斯科躲避西方制裁的經濟後果，支持普亭繼續打下去，使諸多仰賴與中國做生意的開發中國家打消在俄烏戰爭中選邊站念頭。

習近平素來欽羨俄國及普亭，部分人士稱這是他的「俄羅斯情結」。俄國駐北京大使莫古洛夫甫說，習近平在明年3月召開中國全國人大後預料將訪俄，這將是習普以領袖身分進行的第40次面對面會晤。

習近平親俄立場部分源自其家庭和背景，他1953年出生後，毛澤東開始推動師法蘇聯運動，習父習仲勳1950年代曾赴蘇研習重工業。歷史學家認為，這些背景讓習近平從青少年時期就嚮往蘇聯。

知情人士透露，2017年時任美國總統川普開始跟俄國改善關係，引發北京關注，但習近平母校北京清華大學所寫的一份報告卻主張俄國經濟沒有未來，暗示中國拉近與俄國關係幾無益處，習近平閱後竟批示「一派胡言」。

川普2019年發動對中貿易戰，亦造成中國更加靠攏俄國。中方當時大砍美國大豆等農產品訂單，轉向俄國採購。

北京拒絕加入西方制裁俄國的行列，已使俄國能源和農產等產業愈來愈依賴界中國市場與提供資金。去年中俄雙邊貿易額已從2014年的953億美元，大增至1469億美元，預計今年將達創新高的2000億美元。中國從俄國進口商品半數是原油，俄國則更需要廣播設備和電腦等中國電子產品。