H-1B失業寬限期 彭博籲「從60天延到6個月」

科技業大裁員，包括臉書母公司Meta在內，使得H-1B簽證持有者面臨困境。（Getty Images）

科技公司裁員潮使得大批H-1B簽證 持有者被迫在60天內找到新工作，不然就得離開美國；彭博新聞分析指出，強迫技術移民 忍受如此劇變，不僅殘忍也會讓美國自食惡果，危及美國吸引和留住外國人才的能力。彭博呼籲拜登政府將60天寬限期延長至六個月，並改革此制度的缺陷。

彭博指出，美國科技業長期依賴外國技術移民來填補科技和工程職位，這些人大多是透過H-1B簽證計畫就業，此計畫每年為美國帶來8萬5000名工人。該簽證最長持續六年，期間若雇主願提供擔保，可為工人申請合法永久居留權。

目前估計全美58萬名H-1B持有者，有逾半數已由雇主提出綠卡申請，但受制度和低效能影響，實際獲得綠卡需時多年，許多來自印度的移民甚至要等上幾十年。

長期積案導致持有H-1B簽證者很容易受到公司裁員影響；數以萬計臨時簽證技術工人最近即因科技公司大裁員而面臨困境，光是推特（Twitter）和臉書母公司Meta Platforms至少有350名H1-B簽證持有者因為被解僱，被迫在60天內找到新工作，否則簽證就會失效。

●技術人才裁員潮 恐讓美自食惡果

彭博指出，強迫技術移民面對如此劇變，不僅殘忍而且會讓美國自食惡果。美國最大優勢之一正是能吸引此類人才，從而促進企業成長和創新，並能讓美國企業投資國內業務而不必出走海外。

然而，當今政策並未擴大引進外國技術工人，反而更是在趕走他們。反觀加拿大和澳洲等支持移民國度，更能吸引和匯聚全球人才；2017年至2019年，每年移居加拿大的美國非公民居民人數增加128%，部分原因是加拿大實施計畫加快就業簽證，部分技術工人六個月內即可獲得永久居留權。

彭博呼籲拜登總統首先應將失業的H-1B簽證持有人60天寬限期延長至六個月，讓他們有公平機會找到新工作，同時允許其配偶繼續合法工作。已申請綠卡者也應可持續保持候位，不必再說服新雇主贊助申請。