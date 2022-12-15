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美今年合法移民近50萬人 疫後反彈激增73%

記者張聲肇／綜合報導

美國政府在2022會計年度發出的移民簽證幾達50萬張，顯示新冠疫情造成的移民驟減已成過去，合法移民人數明顯反彈。

9月30截止的會計年度中，國務院發出49.3萬張海外移民簽證，比2021會計年度大增73%，比疫情來襲前的2019會計年度也多出7%。

要獲得美國的永久居留權，最主要的條件是有原已在美的親屬或雇主贊助，另一管道是抽籤，也可透過難民接納法規，來到美國。有資格抽「移民」籤的，通常是在美國代表性較低的國家的人民；難民是指全球各地想逃離戰爭或迫害的人。

2022會計年度獲得美國移民簽證最多的前10國是墨西哥、多明尼加共和國、菲律賓、印度、古巴、越南、中國、薩爾瓦多、牙買加和孟加拉；其中，美國公民的眷屬、子女與父母獲得21.2萬張移民簽證，這類簽證沒有數額或國家上限。15.7萬張發給美國公民與永久居民的家人，這類簽證每年限額22.6萬張。

移民簽證和觀光、短期工作及其他「暫時」簽證不同，持有人抵達美國後，可以永久居留、工作，成為永久居民或所謂的「綠卡」持有人，日後也可申請歸化，成為公民。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)從國務院獲悉的初步統計顯示，2020會計年度發出24萬526張永久移民簽證，數量大減的主因是疫情期間不少美國駐外領使館暫時關閉，川普政府另外以疫情造成經濟衝擊為由，禁止對某些地區核發移民簽證。

獨立智庫移民政策研究所分析員格拉特（Julia Gellat）說，移民簽證數反彈回升，絕大因素是避疫限制措施逐漸解除，駐外使領館處理移民作業恢復到疫前水準，「不過，我認為拜登政府也很認真處理移民問題。」

拜登總統上任後不但取消川普時代的諸多簽證限制措施，還下令有關單位移除合法移民的種種障礙。國務院負責簽證事務的副助理國務卿史達夫（Julie Stufft）說，增僱領務人員後，移民申請積案減少了30%；她說，核發移民簽，主要考量是要確定申請人全家有能力到美國讀書和工作。

移民 簽證 疫情

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