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Fed升息2碼 利率觸15年新高 暗示要到2024年才降息

記者張大仁／綜合報導
聯準會主席鮑爾14日宣布升息兩碼。（路透）
聯準會主席鮑爾14日宣布升息兩碼。（路透）

聯準會(Fed)14日宣布升息兩碼，進一步對抗通膨，雖然幅度小於前四次的三碼，但卻將基準利率調升至15年來最高水平，顯示即使最近出現一些令人鼓舞的跡象，但與通膨的鬥爭並未結束，同時也暗示明年將有更多次升息，要到2024年可能才會開始降息。

受到升息等因素影響，美股主要指數14日收黑，道瓊工業指數下跌142.29點或0.42%，收3萬3966.35點；史坦普指數下挫24.33點或0.61%，收3995.32點；那斯達克指數挫跌85.92點或0.76%，收1萬1170.89點。

一如預期，制訂利率的聯邦公開市場委員會(FOMC)投票決定將隔夜借款利率提高兩碼，達到4.25%至4.5%的目標區間，打破了連續四次連續升息三碼的局面，這是自1980年代初以來最激進的政策舉措。根據FOMC個別成員預期的「終端利率」，即官員們預計結束升息的點被定在5.1%。

Fed主席鮑爾在新聞發布會中表示，繼續對抗通膨很重要，這樣物價上漲的預期就不會變得根深柢固。

他表示，「截至目前收到的10月和11月的通膨數據顯示，每月物價漲幅有所放緩。」「但需要更多的證據才能確信通膨脹處於持續下行」的道路上。

成員們預計聯邦基金利率將在明年達到5.1%的中值水平，相當於5%-5.25%的目標區間；屆時官員們可能會停止升息，讓貨幣政策收緊的影響滲透到整個經濟領域。

隨後的共識指出，2024年將降息整整1個百分點（四碼），到當年年底將基金利率降至4.1%。隨後在2025年再降息1個百分點至3.1%，之後基準利率穩定在2.5%的長期中性水平。

然而，未來幾年的前景存在相當大的差異，代表成員們不確定經濟能應對自1980年代初以來最嚴重的通貨膨脹。

FOMC下修2023年的經濟成長目標，預計GDP成長率僅有0.5%，略高於所謂的衰退水平。今年的GDP前景也定在0.5%。在9月會議的預測中，FOMC預計今年成長0.2%，明年成長1.2%。

FOMC還將其青睞的核心通膨指標的中值預估調高至2022年的4.8%，比9月的預期高出0.3個百分點。成員們略微下修了今年的失業率預期，並將隨後幾年的失業率預期略微上調。

聯準會主席鮑爾14日宣布升息兩碼。（歐新社）
聯準會主席鮑爾14日宣布升息兩碼。（歐新社）

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