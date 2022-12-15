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WSJ：習假裝中立 私下和普亭還是好友 中俄強化關係

「拉攏盟友 不是抗中」 拜登砸錢：全面投入非洲未來

記者張文馨／華盛頓報導
拜登總統14日在「美非商業論壇」表示，「美將『全面投入』非洲的未來。」（歐新社）
拜登總統14日在「美非商業論壇」表示，「美將『全面投入』非洲的未來。」（歐新社）

拜登總統14日在美非商業論壇表示，「美國『全面投入』（All in）非洲的未來。」他宣布對非洲國家和私人企業投資數十億美元，協助發展公衛、基礎建設、企業和科技；拜登雖沒提到「中國」，但拉攏盟友的意味不言可喻。

美中俄在非洲大陸競逐影響力，拜登舉辦為期三天的美非峰會廣邀領導人到華府，重振美國對非洲的承諾；他在商業論壇致詞表示，「非洲贏美國就贏，那麼世界也就贏了」，凸顯「共同成功」的願景。

路透報導，美國對非洲的投資不如中國，中方對非貿易總額為美國的四倍，北京也是非洲國家最重要的貸款金主；此外，俄羅斯對非洲出售武器，其傭兵部隊在非洲大陸活動，國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）批評這是破壞穩定。

紐約時報報導，拜登政府不希望非洲國家將這次峰會聯想成「抗中」，國務卿布林肯（Antony Blinken）曾說，拜登政府的非洲戰略不以「和中俄競爭」為中心。

拜登14日談到全球面臨的危機，包含疫情、戰爭帶來的不穩定、國際經濟挑戰、糧食價格上漲以及氣候變遷造成的影響；他說，這些危機不斷加劇，也強化了美非合作應對的重要性。

以疫情為例，拜登說，美國對49個非洲國家提供了2.31億劑的疫苗，並投資非洲生產疫苗、試劑與藥物，讓非洲不僅能自給自足，還能為強化全球供應鏈做出貢獻。

拜登表示，美國致力於支持非洲方方面面的發展，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）日前宣布，美國將在未來三年內投資非洲550億美元。

拜登宣布，美國將與新成立的非洲大陸自由貿易區簽署MOU，將使得美國企業打開通往13億人口、價值3.4兆美元的市場大門；美國跨國金融服務公司VISA、美國通用電氣（General Electric Co）、思科系統（Cisco Systems Inc）都已經宣布要投資。

拜登說，美國投資非洲的可再生能源的火力發電廠、太陽能計畫和高速電信電纜，以確保美非貿易建構在可信賴的基礎建設上，並保護有彈性的供應鏈。

峰會主題聚焦氣候變遷、公共衛生與糧食安全，拜登政府在開會前夕就宣布投資計畫，並將公開支持「非洲聯盟」以永久會員身分加入20國集團（G20）。

此外，拜登將很快宣布訪問非洲的訊息，他就任總統以來幾度出訪，但尚未造訪非洲。

拜登 投資 氣候變遷

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