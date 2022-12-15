薪苦…全美25%家長難扛家計 逾半掏不出錢買食物付房租

喬州亞特蘭大一名婦女在超市購物，約25%家長表示難負擔家庭基本開銷。（Getty Images）

丕優研究中心(Pew Research Center)調查發現，約25%美國家長去年難以負擔家庭基本開銷。

這項9、10月的訪查發現，超過一半的低收入 戶家長不夠錢買糧食、繳納房租或房貸，約33%家長難以負荷兒童醫療與照護費用。

低收入戶家長最擔心失去薪資或工作，這樣他們恐怕更難撫養小孩。

史丹福大學「貧窮與不平等中心」兒童福利政策研究員沙菈‧金柏林(Sara Kimberlin)表示，此次調查是接續2021年擴大聯邦兒童減稅額到期後的追蹤調查，這項稅收抵免協助降低兒童貧困。

金柏林說：「我們將會看到更多親子家庭難以負擔糧食、房租、房貸和基本開銷，因為原有的補助變少了。」

丕優研究副主任朱莉安娜．霍洛維茲(Juliana Menasce Horowitz)表示，這項調查只是丕優研究員詢問家長養孩子處境的廣泛新計畫一環，「各收入階層的家長當然都關心孩子，但低收入戶的基本家庭開銷挑戰更艱鉅」。

研究員發現，各收入階層的家長中，非裔 和西語裔更可能付不出糧食和住房費用。

若依種族畫分，34%非裔家長去年有時沒錢買食物，39%的人沒錢繳房租或房貸；31%西語裔家長沒錢買糧食，32%難以負擔住房開銷。

約20%白人家長去年難以支付糧食與房屋開銷，少數亞裔 家長也是如此，但丕優調查的亞裔成人僅限會說英語者。

金柏林表示，研究結果顯示，非裔和西語裔家長平均收入較低，原因包括長久的社會障礙和種族歧視政策。

約25%受訪家長表示，不夠錢支付家人的醫療或健康照護費用，約20%的人則表示，去年有時無法負擔育兒費。

新冠肺炎疫情期間，19%的職業家長極度或非常擔心在家顧小孩而丟飯碗，近10%的職業家長對此有點憂慮，低收入戶家長更惶恐，45%的人擔心損失薪水，22%的人害怕失去工作。