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食物、住房開銷11月仍在漲 但速度減緩

編譯俞仲慈／綜合13日電
儘管通膨壓力正逐步趨緩，整體物價開始下降，但仍有許多食品價格高於一年前。圖為加州蒙特利公園民眾在好市多購買食品。(Getty Images)
儘管通膨壓力正逐步趨緩，整體物價開始下降，但仍有許多食品價格高於一年前。圖為加州蒙特利公園民眾在好市多購買食品。(Getty Images)

最新統計顯示，通膨壓力正逐步趨緩，整體物價開始下降，但仍有許多商品價格高於一年前。

勞工部13日公布，11月消費者物價指數CPI比去年同期上漲了7.1%，為去年12月以來的最小漲幅。若按月計算，10月CPI年增率為7.8%，但經過季節性調整後，11月的通膨還是較前一月增加0.1%。

與10月相比，11月經過季節性調整的新車價格持平。繼10月下跌2.4%之後，二手汽車和卡車的價格下跌2.9%。新車比一年前貴7.2%，但二手車則便宜3.3%。

食品價格在11月繼續上漲，但漲幅較最近幾個月有所下降。餐館和酒吧的食品價格上漲0.5%，低於前三個月每個月0.9%的漲幅。

與10月0.4%的漲幅相比，11月雜貨價格上漲0.5%，但低於今年稍早超過1%的漲幅。當月肉品價格普遍下跌，而餅乾、麵包和水果的價格上漲。

住房成本繼續增加，但增長率從最近的高處落下。追蹤住房成本的住房指數11月上漲0.6%，而10月為0.8%。11月住房價格同比上漲7.1%。租金價格較去年同期上漲7.9%，而自住的住房成本則上揚7.1%。

11月汽油、電力和天然氣價格下跌，對於寒冬逼近，需要為房屋供應暖氣的消費者來說是個好消息。11月汽油價格較10月下跌2%，電力價格則下降0.2%，還有公共事業燃氣服務價格下降3.5%。

至於與旅遊業相關的商品和服務價格11月也略有下降。航空票價下跌3%，包括旅館住宿在內的費用下降0.9%，汽車租賃下降2.4%。

汽車 指數 勞工部

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