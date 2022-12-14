通膨放緩 11月CPI年增7.1% 低於市場預期

通膨在18個月前創下40年來新高後，11月持續穩定走緩。圖為消費者在紐約市的梅西百貨購物。(Getty Images)

11月美國通膨進一步減緩，最新跡象表明，儘管物價上漲持續讓全美家庭感受壓力，但通膨正在降溫。美國勞工部 13日公布的數據顯示，11月消費者物價指數 (CPI)年增7.1%，低於市場預期；受此消息激勵，美股13日開高收高。

美國勞工部13日公布11月CPI同比去年增加7.1%，低於市場預期的7.3%，且比10月的7.7%下降並遠離6月的9.1%高峰，這是CPI連續第五個月走跌。

單月物價變化經季節調整後，11月CPI上漲0.1%，漲幅小於10月的0.4%；核心物價月增0.2%，創去年8月以來新低。

最新數據顯示，通膨在18個月前創下40年來新高後，持續穩定走緩；經濟學者表示，通膨將於未來幾個月好轉。聯信銀行(Comerica)首席經濟學者亞當斯(Bill Adams)說：「今年通膨慘，但明年看好，供應鏈更穩定，企業投資更高，終結造成通膨的各項短缺。」

通膨在18個月前創下40年來新高後，11月持續穩定走緩。拜登總統形容通膨報告「對舉國家庭堪稱歡迎的好消息」。(Getty Images)

拜登總統形容通膨報告「對舉國家庭堪稱歡迎的好消息」，並表示汽車與玩具價格下跌讓節慶消費者獲利，但他坦言，通膨可能要到明年底才會回到正常水準。

通膨放緩，CPI低於市場預期，外界認為聯邦準備理事會(Fed)升息速度可望趨緩，美股13日開高收高。

道瓊工業指數上漲103.60點或0.30%，收34108.64點；史坦普500指數(S&P 500)揚升29.09點或0.73%，收4019.65點；那斯達克指數勁揚113.07點或1.01%，收11256.81點。

油價已從夏季高點下跌，家具、電費、二手車、健保、機票與酒店住宿價格11月都走緩，惟住房成本大增，但其中大部分數據尚未反映房價和公寓租金 下降的情況。

雜貨價格節節攀升，10月到11月上漲0.5%，同比去年則漲12%。雜貨價格上漲讓許多人難以負擔糧食開銷，鳳凰城的聖瑪莉食物銀行大排長龍，該機構上月在感恩節於亞利桑納州各地發放創紀錄的1萬9000份餐點。

失業的單親母親羅莎‧達維拉(Rosa Davila)13日排隊領餐時說：「我的三個孩子整天吃零食和燕麥捲，食物銀行真的幫了我們很多。」

在車裡等候的艾爾瑪‧昆特拉(Alma Quintera)則表示，丈夫擔任全職油漆工，但他們每月仍要造訪食物銀行兩、三趟才能餵飽學齡孩子，「高物價真的有影響，租金、帳單，尤其是食物」。