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社安金明年平均增146元至1827元 1月11日起陸續收支票

記者顏伶如／綜合報導
2023年1月開始，退休族每月領取社安金支票，平均金額將從目前的1681元增加146元，為1827元。圖為佛州退休老人參加活動。(Getty Images)
2023年1月開始，退休族每月領取社安金支票，平均金額將從目前的1681元增加146元，為1827元。圖為佛州退休老人參加活動。(Getty Images)

社安金支票生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)增加幅度創下40年新高，2023年1月開始，退休族每月領取社安金支票，平均金額將從目前的1681元增加146元，為1827元。殘障人士每月領取社安金支票金額，平均將增加119元，為1483元。

另一方面，俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險計畫(Medicare)B部分(Part B)保險，2023年起標準方案月費將調降3%，平均每月保費開銷將為164.90元。聯邦醫療保險計畫B部份保險涵蓋範圍包括門診，例如例行看診。

生活成本調整增加8.7%，主要是為了反映美國通膨創下數十年新高，導致經濟在2022年受拖累。生活成本調整計算包括了今年7月、8月、9月的統計數據，當時美國通膨高達9%、8.6%、8.5%。如今通膨則有趨緩跡象，勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)13日公布統計指出，工薪階層通膨已經降至一年多以來的最低點7.1%。

社安金領取人的生日若在每個月的1日至10日之間，社安金支票將於每個月第二個周三收到。社會安全局(Social Security Administration，SSA)表示，生日在1月至10日之間的社安金領取人，2023年第一次收到經過生活成本調整後的社安金支票，將是1月11日。

生日介於11日至20日之間的社安金領取人，社安金支票將於每個月第三個周三收到，2023年第一次收到經過生活成本調整後的社安金支票，將是1月18日。

其他生日日期的社安金領取人，將在每個月第四個周三領到支票，2023年第一次收到經過生活成本調整後的社安金支票，將是1月25日。

領取社會安全生活補助金(Supplemental Security Income，SSI)的民眾，領取支票時間仍為每個月的1日。

社安金 支票 聯邦醫療保險

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