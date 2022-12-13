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破133年紀錄 華爾街日報任命首位女總編 梅鐸指定空降

記者顏伶如／綜合報導
華爾街日報12日宣布任命56歲的艾瑪‧塔克為總編輯，成為該報創刊133年以來首位女性總編輯。(美聯社)
華爾街日報12日宣布任命56歲的艾瑪‧塔克為總編輯，成為該報創刊133年以來首位女性總編輯。(美聯社)

華爾街日報(Wall Street Journal)12日宣布任命56歲的艾瑪‧塔克(Emma Tucker)為總編輯，原為媒體大亨梅鐸(Rupert Murdoch)旗下媒體倫敦「周日泰晤士報」(The Sunday Times)編輯的塔克成為華爾街日報創刊133年以來首位女性總編輯。

塔克將於明年2月1日上任，取代現任華爾街日報總編輯莫瑞(Matt Murray)。莫瑞擔任總編輯以來的四年期間，曾經傳出與發行人意見相左。

莫瑞卸下總編輯職務後，將調往華爾街日報母公司「新聞集團」(News Corp)執行長湯姆森(Robert Thomson)手下工作。塔克履新之後，莫瑞將在過渡期間提供協助，直到明年3月初。

塔克多年前在金融時報(Financial Times)曾與湯姆森共事。塔克進入金融時報之後先是擔任記者，接下來出任外國特派員，然後升任 「金融時報周末雜誌」(FT Weekend Magazine)編輯。2007年，塔克跳槽「新聞集團」旗下的「泰晤士報」，2013年出任副編輯，2020年1月升任「周日泰晤士報」編輯。

湯姆森12日發表聲明表示，莫瑞是頂尖的新聞記者與主管，率領表現非凡的編輯團隊，在媒體公司與新聞專業處於極度不穩定的情況，為華爾街日報締造成功。

梅鐸挑選並非華爾街日報出身、但與梅鐸媒體王國關係密切的塔克空降掌理新聞部。自從十多年前買下華爾街日報，梅鐸曾經做出幾次相同模式的人事安排，在華爾街日報擁有數十年資歷的莫瑞出任總編輯則屬例外。

華爾街日報將有第一位女總編輯的消息傳出，正好是「新聞集團」特別委員會研議是否與梅鐸創辦「福斯集團」(Fox Corporation)合併的同時。如果合併案通過，未來兩大集團都將歸屬於走保守派路線的「福斯新聞」(Fox News)品牌旗下。消息人士透露，這項消息已經讓華爾街日報新聞部某些記者感到不自在。

四名消息人士表示，塔克出任華爾街日報總編輯的人事安排，獲得湯姆森與「新聞集團」英國分社總裁蕾貝卡‧布魯克斯(Rebekah Brooks)雙雙同意。

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