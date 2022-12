「媽的多重宇宙」獲金球獎6提名 華裔女星楊紫瓊入圍最佳女主角

金球獎12日公布入圍名單,「媽的多重宇宙」共獲六項提名;華裔女星楊紫瓊(中)入圍最佳女主角,關繼威(右)也入圍最佳配角。(美聯社)

金球獎12日公布本屆入圍 名單,黑色喜劇「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin)獲得八項提名 ,成本屆入圍最多作品;「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere all at Once) 緊追在後,共獲得六項提名。

「媽的多重宇宙」入圍音樂或喜劇類最佳影片,雙導演 關家永(Dan Kwan)、丹尼爾舒奈特(Daniel Scheinert)共同獲得最佳導演提名,知名華裔女星楊紫瓊入圍最佳女主角,關繼威、潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)獲得最佳配角提名。

「伊尼舍林的女妖」導演馬丁麥多納(Martin McDonagh)獲最佳導演提名,主演柯林法洛(Colin Farrell)入圍最佳男主角,布蘭頓葛利森(Brendan Gleeson)、凱瑞康頓(Kerry Condon)、貝瑞柯根(Barry Keoghan)等人均獲得最佳男女配角提名。

本屆金球獎入圍名單包括不少奧斯卡熱門電影,如史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)的「法貝爾曼」(The Fabelmans)、陶德菲爾德的(Todd Field)的「TÁR塔爾」(Tár);熱門的大預算強檔片「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)、「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)也被納入本屆提名;巴茲魯曼(Baz Luhrmann)執導的「貓王艾維斯」(Elvis)獲最佳影片、最佳導演、最佳男主角提名。

本屆音樂或喜劇類最佳影片入圍名單包括:「伊尼舍林的女妖」、「媽的多重宇宙」、「鋒迴路轉:抽絲剝繭」(Glass Onion: A Knives Out Mystery)、「巴比倫」(Babylon)、「瘋狂富作用」(Triangle of Sadness)。

過去金球獎的主辦單位「好萊塢外國記者協會」(HFPA)頻惹爭議,除了被爆出道德醜聞,提名也被批評缺乏多樣性或不同尋常。

本屆獲得提名的30個表演類個人名單中共有八名有色族裔演員,最佳導演無女性入圍。