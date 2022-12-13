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14日升息 聯準會內部有「異」見 鴿派主張喘息 鷹派盼下猛藥

編譯洪毅／綜合12日電
聯準會預期14日再升息，主席鮑爾面臨不同的聲音。（路透）
聯準會預期14日再升息，主席鮑爾面臨不同的聲音。（路透）

聯準會將在14日宣布新的基準利率決策，可能升息兩碼；華爾街日報(WSJ)報導，經歷四次升息三碼後，聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)此刻已來到十字路口，之後的升息幅度該有多少，還有高利率應保持多久，內部開始出現不同的聲音。

曾任聯準會主席的財政部長葉倫(Janet Yellen)在11日播出的哥倫比亞廣播公司(CBS)節目「60分鐘」(60 Minutes)中說，她相信若無「意想不到的衝擊」，通膨將在明年年底時「大為降低」。

葉倫表示，目前供應鏈成本下降，受擾亂形勢大為減少，汽油價格大跌，且經濟成長率驟降，這些都是通膨趨緩的信號，雖然經濟衰退的風險存在，不過她希望勞動市場仍繼續保持健康。

WSJ報導，聯準會決定利率政策的聯邦公開市場委員會(FOMC)出現分歧，關鍵在對通膨及經濟的展望；市場預期，聯準會將在14日的政策會議後升息兩碼，提高基準利率至4.25%至4.5%之間。

主張升息步調應有所喘息的鴿派認為，通膨是因新冠疫情及俄羅斯入侵烏克蘭等「不可預測的事件」擾亂，當衝擊緩解後，大幅緊縮貨幣政策會扼殺經濟；FOMC委員蘇珊·柯林斯(Susan Collins)就說，失業的代價「民眾是會真實感受到的」。

鷹派則認為，如果當前火熱的就業市場不能降溫，那通膨下降至多到3%至4%左右的水準，無法與聯準會「2%」的合理通膨目標契合。

鷹派還主張，1970年代後期的殷鑑，就是因為聯準會時任主席伯恩斯(Arthur Burns)對升息裹足不前，結果反而讓通膨長期高攀，一直到繼任的沃克(Paul Volcker)大幅升息才有所緩解，付出的代價是失業率在1982年時高達10.8%。

鮑爾曾表示，相較於升息過猛，他更擔心抑制通膨的力度不夠，儘管他也表示，不願意讓經濟「大破大立」。

鮑爾的難處，不僅是利率政策的後果往往要數月、甚至一年後才能顯現而充滿未知，甚至當前的通膨肇因，也是各說各話；儘管很容易跟1970年代能源危機、薪資上升類比，但也有學者認為，這更像是二戰後經濟、就業復員初期的短暫動盪。

財政部長葉倫在11日播出的「60分鐘」節目中說，她相信通膨將在明年年底「大為降低...
財政部長葉倫在11日播出的「60分鐘」節目中說，她相信通膨將在明年年底「大為降低」。（美聯社）

升息 聯準會 利率

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