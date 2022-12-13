前3季 全美家庭財產 縮水6.8兆

聯準會 最近公布的新數據顯示，2022年前九個月，美國的總家庭損失淨值超過6.8兆，大部分源於股市暴跌。

聯準會的報告指出，第三季家庭財富減少4000億元，下滑至143兆，已經是連續第三季下降。

2022年前三季股市損失超過2兆，道瓊工業指數 下跌21%，史坦普500指數(S&P 500)市值損失25%以上。

華爾街連續三季下跌同時標示著史坦普指數、納斯達克指數(Nasdaq)自2008年以後最長時間的損失，也是道瓊指數七年來最久的季度跌落。

由此導致的投資及退休帳戶損失對家庭財富造成重大打擊，然而在政府的刺激政策、儲蓄率提高以及股市昌盛等因素刺激下，家庭財富去年才飆到新高。

股市近期表現低迷，接著還有通膨飆漲、利率快速上升等挑戰，隨著大幅裁員及失業率攀升，還得擔心經濟崩盤陷入嚴重衰退。科技股是今年受創最嚴重的類股之一，因為其高估值在熊市大幅修正。

聯準會以總資產減去總負債來計算家庭資產淨值，包括股票等金融資產，以及房地產等非金融資產。

新報告還顯示，家庭現金儲備在第三季實際上無變動，價值近18.4兆，比第一季的峰值下滑約1340億元。

去年年末，由於新冠疫情 期間受到政府刺激政策影響，家庭資產淨值達到150.1兆新高。雖然家庭財富已經連續第三季下滑，但與疫情剛爆發時相比仍高出近27兆，消費者支出依然強勁。

另外，聯準會數據表明非金融債務總值年度上升率為4.9%，第二季年上升率為6.5%，家庭債務年增率則從第二季的7.4%放緩至6.3%。