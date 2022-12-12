獵戶座太空船掠過月球 26天後平安濺落太平洋

「阿提米絲一號」任務的「獵戶座」太空船11日濺落太平洋，結束為期26天的無人任務。圖為軍方潛水人員找到太空艙。（美聯社）

國家航空暨太空總署(NASA )「阿提米絲一號」(Artemis 1)任務的「獵戶座」(Orion)太空船於美東時間11日下午12時40分濺落在太平洋，結束為期26天的無人任務；這是NASA重返月球的前哨任務，若一切順利，人類將在三年後再次踏上月球；NASA稱，將在2023年公布阿提米絲二號任務的組員名單。

以古希臘太陽神阿波羅的姊姊、月亮守護神阿提米斯為名的計畫曾因技術及天氣問題而屢次延遲，終於在11月16日發射升天，展開近一個月、總長140萬哩的太空之旅，最遠曾飛過距離地球近27萬哩外，距離月球最近時僅80哩，掠過阿波羅11號的登月點；在作別月球時，獵戶座還拍下一張絕美的半月形地出照片。

獵戶座11日上午返回地球，是本次任務中最重要的階段，因為太空船將以32馬赫、即32倍音速穿越大氣層，船體承受的溫度高達華氏5000度；穿越大氣層、進入地球之後，獵戶座張開三張降落傘，以20哩的時速靜靜地濺落在墨西哥 下加利福利亞(Baja California)外海。

「阿提米絲一號」任務的「獵戶座」太空船11日濺落太平洋，結束為期26天的無人任務。（美聯社）

獵戶座艙內，有三具裝有偵測器的假人，用於記錄真正的太空人 出任務時，將承受多大的衝擊、多強烈的輻射等數據。

儘管NASA要做的事情還有很多，不過NASA人員已對任務結束感到興奮，NASA署長尼爾森(Bill Nelson)，任務「幾近完美」，是重返太空的「歷史性時刻」；負責對外報告本次任務的納維爾斯(Rob Navias)更說，獵戶座穿越大氣層的表現「足以載入教科書」。

若一切順利，NASA希望能在明年決定雀屏中選的太空人，最快2025年至2026年間讓人類再次踏上月球；不若過去阿波羅踏上月球不超過三天，這次NASA希望能在月球建立永久性基地，然後在2030年代末時登陸火星。

獵戶座返回地球的日子，剛好也是1972年「阿波羅17號」(Apollo 17)任務中，截至目前最後一批登陸月球的太空人、瑟南(Eugene Cernan)和舒密特(Harrison Schmitt)踏上月球的日子；2013年去世的瑟南在離開月球時曾說：「我們還會回來」。