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阿提米絲計畫：4太空人2024繞月、2025登月

編譯洪毅／綜合11日電
「阿提米絲一號」任務的獵戶座太空船11日平安濺落海面，圖為軍方追蹤太空船降落狀況。（美聯社）
「阿提米絲一號」任務的獵戶座太空船11日平安濺落海面，圖為軍方追蹤太空船降落狀況。（美聯社）

國家航空暨太空總署(NASA)「阿提米絲一號」(Artemis 1)任務結束，若時程一切順利，阿提米絲二號任務將在2024年發射升天，執行載人繞月任務，到2025年，三號任務將讓人類再次踏上月球。

紐約時報報導，阿提米絲二號任務將有四名乘員，太空人選預計明年才會決定，與一號無人任務繞行月球三圈不同，二號任務的飛行軌跡較為簡單，發射後先在1800哩的上空繞行地球近兩圈後駛向月球，繞行月球一圈後即返回地球。

相較於26天的阿提米絲一號任務，載有四名太空人的二號任務為期也只有10天左右，本任務的目的是要讓太空人們熟悉最新的「獵戶座」(Orion)系列太空船的運作原理。

真正的重頭戲在阿提米絲三號，該任務至少要到2025年才會執行，是真正的登月任務，與過去阿波羅(Apollo)計畫踏上月球不超過三天不同，這次太空人們將在月球上停留近一周。

四名太空人中，兩人將駐守在繞行月球的獵戶座太空船，另外兩人則搭乘SpaceX開發的登月艇降落月球表面，任務結束後，他們將搭乘登月艇與獵戶座太空船對接，返回地球。

後兩次任務的一個插曲是預算問題，NASA署長尼爾森(Bill Nelson)曾表示，為了節省開支，阿提米絲二號任務將被迫使用一些一號任務的零件，這些航太電子零件從拆卸到重新組裝甚為耗時，導致就算一號任務結果一切順利，也得等上兩年才能看到二號任務啟航。

展望阿提米絲四號、五號計畫，預計將與NASA的「月球軌道平台通道計畫」(Lunar Gateway)結合，這是一個類似國際太空站(ISS)的繞月太空站，預計五號以後的任務，該太空站將成為登月艇的停泊點。

因此，未來的太空預料將愈來愈熱鬧，能夠將貨物或太空人運到月球太空站的私人太空業者，預料將致力於爭奪NASA的標案；而除了SpaceX外，藍源(Blue Origin)未來也可能承接更多阿提米絲的後續任務。

太空人 NASA SpaceX

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