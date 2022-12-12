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日本ispace登月艙佛州升空 挑戰首家私人企業登月

編譯徐薏茹／綜合11日電
ispace登月小艇和探測車。（ispace官網）
ispace登月小艇和探測車。（ispace官網）

日本太空公司ispace 11日展開期待已久的第一次任務，該公司的登月艙搭乘太空探索科技公司(SpaceX)的獵鷹九號(Falcon 9)火箭在佛羅里達州發射升空。

ispace創辦人兼執行長袴田武史(Takeshi Hakamada)說：「這是一個新時代極新的開始。」

剛升空的登月艙「任務1號」(Mission 1)預計於明年4月底登陸月球。

ispace於十多年前創立，源於一個以日本神話「白兔」(Hakuto)命名的團隊，袴田武史在近期的採訪中表示，他的目標是在月球周邊建立「經濟上可行的生態系統」。

ispace的投資者包括日本政策投資銀行(Development Bank of Japan)、鈴木汽車(Suzuki Motor)、日本航空(Japan Airlines)、空中巴士冒險(Airbus Ventures)。

「任務1號」為一些政府機構及公司搭載小型探測器及設備，包括美國、加拿大、日本、阿拉伯聯合大公國。

SpaceX的獵鷹九號火箭成功將日本ispace太空公司打造的登月艇送向太空。（...
SpaceX的獵鷹九號火箭成功將日本ispace太空公司打造的登月艇送向太空。（美聯社）

在發射第一個登月艙前，ispace列出這次任務的十項里程碑，該公司目前已經完成前三項，包括準備發射、發射後的部署工作，以及建立通訊連結。

接下來的里程碑是在軌道上操縱，並且在進入月球軌道前於太空中飛行一個月。

這些里程碑展現出ispace任務的複雜及困難程度，袴田武史強調他對任務的信心，並提到每個里程碑都代表往該公司目標邁進的另一步，「我100%信任我們的工程團隊，他們一直在做對的事來完成我們在月球表面的成功著陸。」

假使任務成功，ispace將成為第一個登陸月球的私人公司。

日富豪明年搭SpaceX太空船 帶韓星T.O.P一起登月

另一方面，日本億萬富豪前澤友作(Yusaku Maezawa)也在日前公開將於明年與他一起搭乘SpaceX太空船前往月球的八人名單。

2023年SpaceX太空船將送前澤友作、南韓天團BIGBANG成員T.O.P（崔勝鉉）、日裔美籍DJ史帝夫青木(Steve Aoki)等人前往月球後返回，前澤友作將這趟旅程命名為「親愛的月球」 (#dearMoon)，確切日期目前尚未公布。

太空 日本 SpaceX

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