泛美空難嫌犯引渡 美已換6任總統 家屬才等到此刻

泛美航班34年前空難270人死亡，圖為蘇格蘭洛克比事故現場的紀念碑。（美聯社）

利比亞情報官員馬樹德(Abu Agila Mohammad Mas'ud Kheir Al-Marimi)涉嫌製造炸彈，導致1988年泛美航空(Pan Am)103號航班空難270人死亡。英國與蘇格蘭當局11日宣布馬樹德已關押在美國並將接受審判的消息，受害者家屬對此備感欣慰，希望數十年來的喪親悲痛能稍微平緩。

泛美航空103號班機1988年12月21日從倫敦起飛，原定飛往紐約，孰料起後不到一小時就在蘇格蘭洛克比上空爆炸，機上259人全數罹難、地面上11人死亡。罹難者來自21個國家，包括190名美國人，以及放假返美過聖誕節 的35名雪城大學學生。

泛美航空103號航班罹難者組織主席卡拉‧維普茨(Kara Weipz)：「將空難兇嫌繩之以法，正是我們努力的目標。」

卡拉的兄弟理查‧蒙內提(Richard Monetti)當時就讀雪城大學，卻在放寒假準備返美與親人團聚的途中遭遇劫難。

維普茨對於遲來的正義感到欣慰，自從馬樹德2020年12月落網後，美國官員每隔幾周就會聯繫該組織代表；然而，空難迄今，美國已換過六任總統，罹難者家屬的正義卻遲未獲伸張。

維普茨說：「這是政府許多單位通力合作的成果，我們非常感激，並不是說(逮到兇手)，這一切就結束了，但確實是偉大的一小步。」

泛美航班34年前空難270人死亡，圖為蘇格蘭洛克比事故現場的紀念碑。（美聯社）

紐約時報 (NYT)記者柏恩斯坦(Joe Bernstein)推文寫道，「謹紀念父親麥可‧柏恩斯坦(Michael Bernstein)，對我和34年前遇難的其他269名受害者的家屬而言，這是令人振奮的消息。」

麥可的遺孀史黛芬妮‧柏恩斯坦(Stephanie Bernstein)說：「我以為可能是在作夢，但這是現實。」

史黛芬妮曾懷疑馬樹德是否會受到美國司法的制裁，也不確定他是否仍在世，「那曾是一件不確定的事情」；不過，聽聞馬樹德關押在美並將過堂受審的消息之後，史黛芬妮備感欣慰，她感謝拜登 政府及聯邦官員在數十年後仍然關心這場空難。