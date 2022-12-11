14歲少女未打疫苗 醫院拒絕為她腎臟移植

(取材自網站YuliaGrace.com)

北卡羅來納州一名14歲少女因未接種COVID-19疫苗 ，醫院拒絕為她進行腎臟移植手術 ；她的父母10日上電視為女兒面臨的醫療困境鳴不平；他們聲稱女兒已染過新冠，具有天然免疫力保護，院方應為她進行腎臟移植手術。

14歲少女尤利婭‧希克斯 (Yulia Hicks)的父母李‧希克斯(Lee Hicks)與克麗絲‧希克斯(Chrissy Hicks) 10日在「福斯和朋友周末」(Fox & Friends Weekend)節目中，談到北卡羅來納州杜克大學醫院(Duke University Hospital)拒絕為女兒動手術的始末。

節目指出，這對夫妻育有11名兒女，其中8名親生、3名收養。兩年前他們從烏克蘭收養了尤利婭，她患有罕見的退行性腎病「高級洛肯綜合症」(Senior Loken Syndrome)，需進行移植手術。

克麗絲‧希克斯表示，她和院方就此問題溝通時，院方醫療人員坦白表示，尤利婭沒有接種新冠疫苗，讓她的腎臟移植手術無法進行。

李‧希克斯則強調，「(接種疫苗)從一開始到最後都不是強制要求，只是醫生建議」。他說，杜克大學這兩年一直都很清楚他們家「不放心接種疫苗」的立場。10月女兒接受了九小時的醫療檢查，那時院方告知他們，「強烈建議尤利婭在接受移植手術前接種疫苗，如果她不打疫苗，就無法進行移植手術」。

希克斯夫婦表示，他們已聘請律師協助對抗杜克醫院，同時為女兒設立網站YuliaGrace.com，希望願意收尤利婭當病人的醫療院所可以聯繫他們。他們說：「我們不希望尤利婭的生命受到訴訟影響，希望有醫院站出來說：『來，你不接種疫苗，我們也會為妳做移植手術。』」

杜克醫院表示，「院方致力讓盡可能符合條件的患者接受器官移植；自1965年以來，杜克已提供1萬多例器官移植手術，器官移植資格是複雜的醫學決定，涉及許多健康因素。為保護患者隱私，院方無法就個案發表評論。」

全國許多醫院系統都建議或要求等待移植的患者在移植手術進行前，完整接種疫苗。