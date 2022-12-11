流感、新冠病例飆升 聖誕假期恐更糟

感恩節假期引發許多呼吸道感染疾病，聖誕節假期以後可能更糟。圖為加州柏班克郡一 CVS藥房的感冒和退燒藥賣光。(Getty Images)

公共衛生官員指出，感恩節假期引發了更多呼吸道感染，眼看聖誕節假期即將到來，情況可能更糟。「有大量病毒在傳播，」加州 聖克拉拉郡公共衛生局長柯迪(Sara Cody)表示，「如果想要健康度過假期佳節，現在就得採取行動。」

德州大學休士頓公共衛生學院傳染病流行病學者卓伊西(Catherine Troisi) 也警告：「如果你在感恩節躲過一劫，有可能躲不掉聖誕節期間的感染風險。」

紐約州、加州、緬因州和路易斯安那州等地的聯邦和地方衛生官員，鼓勵人們在寒假前接種流感和新冠疫苗，並採取其他預防措施，例如生病時待在家裡、在室內公共場合戴口罩。

廢水和聯邦住院數據顯示，流行性感冒正以多年來最高水平持續飆升，新冠肺炎(Covid-19)感染水平也在全國各地持續增加。至於不久前的人類呼吸道合胞病毒(respiratory syncytial virus，RSV)感染季節異常提早到來，讓弱勢群體包括老年人和幼兒的風險大增，兒科醫院床位爆滿，現在因為流感和Covid-19蔓延，RSV感染水平有降溫跡象，但風險仍處在高位。

根據疾病防治中心(CDC )監測數據，累計流感住院率是十多年來每年同期的最高水平。醫生指出，與前幾個季節相比，由於流感疫苗 接種率較低和近期接觸較少，可能導致今年有更多易感人群。

這也是新冠疫情開始迄今，流感在秋冬季節首次重創國人。CDC估計本季至少有1300萬流感病例、12萬例住院治療和7300例死亡案例，其中包括21例兒童死亡病例。總體住院率在過去一周略有下降，其中以65歲以上人群的住院率最高，其次是5歲以下兒童。

新冠染疫和住院病例數據則顯示，全國目前有約300個郡(總人口占全美人口的14%)升至CDC認定的高Covid-19社區級別，這表示大家應該在室內公共場所戴口罩；其中包括聖克拉拉郡和全國最大的洛杉磯郡在內。

醫生說，病例數增加，部分原因可能是與疫情前相比，更多人因感冒或流感求診，但需要住院治療的人數確實增加了。「無論門診或住院，我們清楚看到很多上呼吸道感染，」紐約大學布魯克林朗格醫院傳染病醫生馬佐(Dana Mazo)表示，「我們正為病例激增做準備。」

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示，今年高危人群(包括老年人、兒童和孕婦)的流感疫苗接種率低於去年同期。衛生官員和醫生都表示，現在接種還來得及。由於疫苗接種後約需兩周時間才能發揮最大作用，衛生官員敦促大家，現在就去接種疫苗。

「我知道每個人都厭倦了打疫苗，」美國醫學協會董事會主席弗莱霍弗(Sandra Fryhofer) 在CDC記者會上指出，「但如果不接種疫苗，今年你有可能會病得很重，並且毀了你的佳節假期」。