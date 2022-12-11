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風暴將襲美 西部北部大風雪 南部龍捲風

編譯盧炯燊／綜合10日電
大風暴系統9日穿越北太平洋，10日移向加州，西部高山地區將下大雪。圖為加州公路雪況 。(美聯社)
大風暴系統9日穿越北太平洋，10日移向加州，西部高山地區將下大雪。圖為加州公路雪況 。(美聯社)

國家氣象局(National Weather Service)10日發出預報，一波大風暴系統將席捲美國，將為西部地區帶來數英呎的暴雪，從西海岸到北部平原一帶會有暴風雪，南部則會出現龍捲風

氣象預報指出，這個大風暴系統9日開始穿越北太平洋並影響沿岸，10日預估移向加州，西部高山地區濕氣會變成大雪，沿岸一帶則會出現豪雨，低窪地區可能洪水氾濫。到了11日(星期日)，寒冷的冰雨將從五大湖地區延伸到東北部，南部地區可能會出現強降雨和大雷，並伴以龍捲風。

國家氣象局的天氣預報中心表示，由北到南的廣泛地區均會受到影響，先前發出與冬季天氣有關的所有警告立即生效，內華達山脈(Sierra Nevada)將出現嚴重暴雪，有5呎之多。氣象局已發出「極端影響」警告，這是冬季風暴強度等級中最高的一級。

氣象局解釋，這個系統在加州登陸時進入一股氣流，使大部分地勢較高的地區出現強降雪。受到暴風雪天氣影響，加州沙加緬度(Sacramento)最少有2萬戶在周六停電。

除西部沿岸地區外，北部平原也會有相當大的暴風雪。

氣象局預測這股暴風雪系統星期日(11日)在離開洛磯山脈後會進一步加強，整個北部平原在周三(14日)會出現大雪及強風。到時科羅拉多州的積雪有可能達1英呎深，之後惡劣情況或會放緩。

至於南部部分地區將出現強風暴，可能伴有龍捲風。

風暴預報中心預測，德州東部橫跨阿肯色州、路易斯安納州及密西西比州的大部分地區，在周二(13日)極可能有造成龍捲風的強風暴出現。

氣象專家指出，大多數秋冬的惡劣天氣，通常有幾個共同特徵，包括北部的低氣壓系統、來自墨西哥灣的潮濕氣流向北移動，以及冷鋒向東移動到該地區，在這些因素夾雜下，各種惡劣天氣就會同時出現。

而且，中南部和東南部受暴風雨雪天氣影響程度更大，因為這些地區主要是農村，人口密度高於平原，貧困人口比例也較高。

風暴 暴風雪 龍捲風

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