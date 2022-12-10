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川普時代「鋼鋁關稅」 WTO裁定違規

記者顏伶如／綜合報導
世貿組織裁定，川普對鋼、鋁實施的報復性關稅，違反世貿規則。圖為世貿在瑞士日內瓦的總部。(美聯社)
世貿組織裁定，川普對鋼、鋁實施的報復性關稅，違反世貿規則。圖為世貿在瑞士日內瓦的總部。(美聯社)

前總統川普2018對外國進口鋼、鋁祭出的報復性關稅，如今遭到世界貿易組織(World Trade Organization，WTO)以違反全球貿易原則為由裁定駁回。

川普當時為外國進口鋼鐵訂定25%關稅，進口鋁訂定10%關稅，惹怒歐盟以及日本等長期身為美國盟友的國家。川普推出報復性關稅的法律基礎，來自美國貿易法當中鮮少使用的條款，並且聲稱外國進口鋼、鋁對美國國家安全造成威脅。

包括中國在內的美國貿易夥伴，向164個會員國組成的世界貿易組織提出申訴。世貿組織9日宣布裁決指出，美國主張祭出關稅是為因應「國際關係當中出現的緊急狀況」的說詞「沒有說服力」。

然而，世貿組織的最新裁決，對於鋼鋁進口關稅稅在真實世界的衝擊，影響不大。如果美國向世貿組織提出上訴，全案將陷入膠著。自從美國阻撓審議庭法官任命之後，世貿組織的上訴機構(Appellate Body)已有三年不曾運作。

拜登政府與歐盟、日本、英國等已經達成取銷鋼鋁進口關稅協議，改用關稅並不適用的進口上限替代。相對的，美國貿易夥伴也已紛紛取消針對美國推出的報復性關稅。

不過，拜登政府仍對世貿組織的裁決提出批評。

美國貿易代表署(Office of the U.S. Trade Representative)發言人霍奇(Adam Hodge)發表聲明表示：「美國強烈反對有瑕疵的解釋與結論。」

聲明中表示，過去70多年來，美國向來明確堅持立場，涉及國家安全的議題並不能在世貿組織的爭議調解中討論，世貿組織也無權過問會員國的國家安全決策。

喬治梅森大學(George Mason University)莫卡特斯中心(Mercatus Center)貿易分析師克莉絲汀‧麥丹尼爾(Christine McDaniel)表示，川普關稅遭到世貿組織推翻並不令人感到意外。她說：「大家都心知肚明，那其實就是保護主義作祟。」

她表示，從技術層面來看，各國對於國家安全可以自行採取行動，「可是美國提出的理由，並沒有讓世貿組織信服」。

世貿組織裁定，川普對鋼、鋁實施的報復性關稅，違反世貿規則。圖為中國山東一座鋁廠生...
世貿組織裁定，川普對鋼、鋁實施的報復性關稅，違反世貿規則。圖為中國山東一座鋁廠生產的鋁製品。(美聯社)

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