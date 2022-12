川普時代「鋼鋁關稅」 WTO裁定違規

世貿組織裁定,川普對鋼、鋁實施的報復性關稅,違反世貿規則。圖為世貿在瑞士日內瓦的總部。(美聯社)

前總統川普 2018對外國進口鋼、鋁祭出的報復性關稅 ,如今遭到世界貿易組織(World Trade Organization,WTO)以違反全球貿易原則為由裁定駁回。

川普當時為外國進口鋼鐵訂定25%關稅,進口鋁訂定10%關稅,惹怒歐盟以及日本等長期身為美國盟友的國家。川普推出報復性關稅的法律基礎,來自美國貿易法當中鮮少使用的條款,並且聲稱外國進口鋼、鋁對美國國家安全造成威脅。

包括中國在內的美國貿易夥伴,向164個會員國組成的世界貿易組織提出申訴。世貿組織9日宣布裁決指出,美國主張祭出關稅是為因應「國際關係當中出現的緊急狀況」的說詞「沒有說服力」。

然而,世貿組織的最新裁決,對於鋼鋁進口關稅稅在真實世界的衝擊,影響不大。如果美國向世貿組織提出上訴,全案將陷入膠著。自從美國阻撓審議庭法官任命之後,世貿組織的上訴機構(Appellate Body)已有三年不曾運作。

拜登 政府與歐盟、日本、英國等已經達成取銷鋼鋁進口關稅協議,改用關稅並不適用的進口上限替代。相對的,美國貿易夥伴也已紛紛取消針對美國推出的報復性關稅。

不過,拜登政府仍對世貿組織的裁決提出批評。

美國貿易代表署(Office of the U.S. Trade Representative)發言人霍奇(Adam Hodge)發表聲明表示:「美國強烈反對有瑕疵的解釋與結論。」

聲明中表示,過去70多年來,美國向來明確堅持立場,涉及國家安全的議題並不能在世貿組織的爭議調解中討論,世貿組織也無權過問會員國的國家安全決策。

喬治梅森大學(George Mason University)莫卡特斯中心(Mercatus Center)貿易分析師克莉絲汀‧麥丹尼爾(Christine McDaniel)表示,川普關稅遭到世貿組織推翻並不令人感到意外。她說:「大家都心知肚明,那其實就是保護主義作祟。」