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「哈利王子與梅根」紀錄片攻擊王室 英議員促撤公爵頭銜

編譯盧炯燊／綜合8日電
英國皇家造幣廠7日發行近500萬枚印有查理三世國王肖像的50便士硬幣。（美聯社）
英國皇家造幣廠7日發行近500萬枚印有查理三世國王肖像的50便士硬幣。（美聯社）

英國哈利王子與妻子梅根為Netflix拍攝的紀錄片「哈利王子與梅根」（Harry & Meghan）12月8日首播後，由於內容從多方面攻擊王室，甚至攻擊「大英國協」為「帝國 2.0」，並將梅根脫離王室與種族主義聯繫起來，事件已發酵至不僅是王室家裡事，甚至成為英政治事件，兩黨多位國會議員要求褫奪哈利和梅根的公爵頭銜。

哈利夫婦收取這家串流媒體巨頭1億元，交出大量照片和自拍視頻，包括哈利在2017年求婚那一刻。紀錄片首播前兩天，兩人在紐約出席頒獎禮兼晚宴時就遇到「摧毀王室，你是怎麼想的？」、「你把錢看得比家人重要嗎？」等令他們尷尬的問題。

內容最重磅炸彈之處，是兩人給英女王政治遺產「大英國協」打上「帝國2.0」的烙印。過去已有反王室學者用上這個標籤，但傷害性沒有哈利夫婦般巨大。

大英國協的概念在20世紀初出現，女王伊麗莎白二世在1959年將之正式組成；有評論指出，兩人的說法更讓梅根難以融入王室，也也很難獲英國公眾接受。

保守黨國會議員西利(Bob Seely)抨擊哈利夫婦是對英國實行侵略性及令人難以置信的攻擊，直批他們利用公爵頭銜來謀取金錢利益，因此發起褫奪兩人的頭銜。

西利透露正向國會下議院提交一份私人法案，賦予樞密院權力褫奪他們的地位；後座議員提交的私人法案一向很少成為法律，但西利強調這只是一個開始。

根據英王室與哈利夫婦於2020年達成的脫離王室(Megxit)協議，兩人會保留「薩塞克斯公爵」及「薩塞克斯公爵夫人」封銜，哈利繼續保留王子身分。

西利質疑，「如果這個人(哈利)如此討厭王室成員，他幹嘛還炫耀和使用他的頭銜？」「如果他們認為王室如此糟糕，為甚麼在對他們有利的時候使用王室頭銜呢？」

另外，工黨下議院議員馬斯姫(Raechel Maskell)也提出類似的立法。

唐寧街十號首相府目前未對哈利夫婦的說法置評。

哈利 英國 梅根

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