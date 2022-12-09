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席琳狄翁自曝罹「僵硬人症候群」罕病 全球巡演取消

記者顏伶如／綜合報導
席琳狄翁。（路透）
席琳狄翁。（路透）

電影「鐵達尼號」(Titanic)主題曲「我心永恆」(My Heart Will Go On)紅遍全球的流行樂天后席琳狄翁(Celine Dion)，8日在Instagram發布短片向歌迷宣布，由於罹患罕見中樞神經系統疾病「僵硬人症候群」(stiff-person syndrome，SPS)，原本敲定的「勇氣世界巡迴演唱會」(Courage World Tour)數十場演出將取消或延期。

54歲的席琳狄翁在五分鐘的短片中對歌迷說道：「我處理建康問題已經有一段時間了，要面對這些挑戰，並且把心路歷程說出來，對我來說真的滿困難的。」

她說：「最近，我被診斷出得了一種極為罕見的中樞神經異常疾病叫做僵硬人症候群。」

她表示，雖然對於這種疾病還要進一步研究，但現在終於知道經常出現身體痙攣的原因。」

這位女星說道：「很不幸的，這些痙攣影響我日常生活每一個層面，有時候我連走路都有困難，我也沒辦法像過去一樣好好唱歌。」

席琳狄翁表示，原訂2023年2月的「勇氣世界巡迴演唱會」歐洲行程將無法展開。

「僵硬人症候群」症狀隨著時間而慢慢出現，患者會有嚴重疼痛與痙攣。病情最嚴重的案例當中，患者無法行走，無法像正常人一樣過日子。

到目前為止，「僵硬人症候群」並沒有治療方式，患者只能透過藥物減輕不適。

席琳狄翁在視頻中說，對於康復感到樂觀，覺得一定會好起來，再次回到舞台上表演。她指出：「我必須承認的是，過去這段時間真的一直在掙扎，我希望我正在康復的道路上。」

「勇氣世界巡迴演唱會」官方網站發表聲明，2023年5月至7日演出取消，原訂2023年2月至4月間的演出則延到2024年舉行，2023年8月至10月之間的演出則維持不變。

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