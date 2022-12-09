「哈利王子與梅根」影集再打種族歧視 王子護妻：她受不一樣對待

「哈利王子與梅根」紀實影集上映。（美聯社）

英國哈利 王子和妻子梅根 在網飛(Netflix)的新紀實影集譯「哈利王子與梅根」(Harry & Meghan)前三集，8日正式上架；內容記錄這對夫婦如何與王室疏遠，譴責英國媒體並剖析小報與王室的共生關係，同時審視了大英帝國種族主義歷史及其如何持續存在。

由於前三集內容在王室情節方面幾乎沒有新意，英國王室分析人士認為，哈利和梅根這一系列影集的主要訴求對象是美國觀眾，藉以「鞏固他們在美國名利雙收的社會地位」。

前三集全長三小時的敘事主要是採訪這對夫婦、他們的朋友以及種族和媒體專家；內容沒有呈現任何反方意見。

影集以梅根和哈利在2020年3月以手機錄製的影像日記為開始，當時這對夫婦與王室發生激烈分歧。哈利在其中一段指出，揭露英國媒體發生的剝削和賄賂行為是「我的責任」；「沒有人知道全部真相，」他說道：「我們知道全部真相。」

然後，這對夫婦講述了他們的戀愛故事及最初迎接這段關係的種種熱情。但當哈利講述梅根面臨的媒體嚴密檢視時，語氣發生了變化，說這讓他想起母親戴安娜王妃車禍死亡之前被狗仔隊跟蹤的方式。

哈利和梅利表示，他們最初試圖聽從王室建議，對媒體報導保持沉默。但後來他們覺得有必要講述他們的故事，因為，梅根明顯受到了不一樣的對待；「這裡的區別在於種族因素」哈利說。

分析王室對英國經濟價值的品牌價值諮詢公司Brand Finance執行長海格 (David Haigh) 表示，「他們(哈利和梅根)正在努力成為下一個卡戴珊(Kardashian)家族，而且是拿英國王室的聲望和惡名當他們的墊腳石。如果不是因為他們與英國王室的深刻聯結，沒人會對他們那些事有一丁點興趣。」

哈利在其中一集指出，「有時候在這個家庭，你知道你是問題的一部分，而不是解方的一部分。那裡存在著很大的無意識偏見。無意識偏見其實不是任何人的錯。但一旦它被指出來或被你自己認出來，你就得要改正它。」

哈利2018年與美國混血女演員梅根 (Meghan Markle) 的婚姻曾被視為英國王室的公關妙招，代表英國王室努力邁入21世紀，但在英國媒體開始報導稱梅根以自我為中心、欺負下屬之後，「童話故事」很快變了味。

紀實影集播出前，Netflix曾透過兩段精心編輯的預告片大加宣傳，彰顯出那是一場「對梅根的戰爭」。另外三集訂於12月15日上架播出。

查理三世國王8日在倫敦執行公務時，有人問他是否看過哈利與梅根的新影集，他沒有回答。