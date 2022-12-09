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共和黨同性戀領袖奔走 39名眾議員支持保護同婚法案

編譯徐薏茹／綜合8日電

眾院8日通過保護同性婚姻法案，共獲得39名共和黨議員及所有民主黨議員支持。這項法案能獲得共和黨廣泛支持，要多虧幕後一群具影響力的共和黨金主及維權人士，包括黨內最著名的同性戀領袖，他們長期敦促接納多元性別群體(L.G.B.T.Q.)權利，攜手與國會議員合作，在背後發揮重要作用。

前共和黨全國委員會主席梅爾曼(Ken Mehlman) 以及中間派非營利組織「中線行動」(Centerline Action)是這項行動的重要領袖，梅爾曼是前總統小布希2004年的競選團隊經理，他在2010年出櫃。

他們透過支持同性婚姻法的選民與共和黨參議員交流，表明選民更有可能支持同婚法的倡議者，以公眾壓力展現保守派對該法案的廣泛支持。

同婚法案成功推動反映了過去十年來公眾對於這項議題看法的重大轉變，從原本分歧的政治議題到被兩黨廣泛接受，而致力於推動同婚權利的共和黨策士明白，對那些仍認為接納同婚權利太冒險的共和黨議員傳達公眾看法的轉變將是關鍵。

在「中線行動」負責執行各州民調的艾莉莎·唐斯(Alicia Downs)說：「有效及合法的同性婚姻在關鍵選舉群體尤其受到歡迎，例如郊區選民、年輕及中年選民。」

本次是眾院今年第二度通過「保護同性婚姻」(Respect for Marriage Act)法案，7月第一次通過同婚保護法，接著參院增加宗教保護相關的修正案後，眾院本月必須再次表決。

今夏支持法案的大部分共和黨議員8日在眾院也投下同意票。

早在眾院今夏首度通過法案時，梅爾曼及前任司法部檢察總長歐爾森(Theodore B. Olson)就曾投書「華爾街日報」(WSJ)敦促參院跟進。

9月支持團體在WSJ刊登全版廣告，發表一封由450名支持立法的著名共和黨人簽署的公開信。

緬因州國會參議員蘇珊·柯林斯(Susan Collins)說這項行動至關重要，尤其部分共和黨人因此面臨反對該法案的壓力，「我從至少一名共和黨同仁那裡聽聞，他失去該州重大贊助人的大量支持。」

共和黨 眾院 參院

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