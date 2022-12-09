5歲以下打新版疫苗補強針 FDA亮綠燈

FDA8日批准五歲以下兒童接種更新版新冠疫苗。(Getty Images)

食品暨藥物管理局(FDA )8日批准五歲以下兒童接種更新版新冠(COVID-19) 疫苗 ；預計疾病防治中心(CDC)將很快簽署，兒童即可開始依新規定接種疫苗。

莫德納(Moderna)和輝瑞 公司(Pfizer) 針對Omicron變種病毒生產的新冠疫苗補強針，之前只准讓五歲以上者施打。FDA現在授權年齡六個月以上者接種經過調整的疫苗；但如何接種，仍須視兒童原先已接種哪幾種疫苗而定。

最近全國兒童醫院人滿為患，擠滿了罹患各式呼吸道疾病(包括新冠和流感在內)的兒童。FDA希望透過這項決定，為幼小兒童提供更好的保護。FDA疫苗負責人馬克斯(Peter Marks)表示，「接種疫苗是已知可有效預防COVID-19嚴重後果(例如住院和死亡)的最佳之道。」

今年6月起，美國允許為年紀最幼小兒童接種新冠疫苗，但迄今只有約5%的五歲以下兒童完整接種了初始新冠疫苗。

FDA的決定如下包括：已接種兩劑莫德納原始新冠疫苗的六歲以下兒童，若上次接種時間已至少達兩個月，即可接種一劑莫德納更新疫苗。

輝瑞疫苗要求五歲以下兒童接種三劑初始疫苗；尚未完成三劑疫苗接種者，將獲得前兩劑疫苗的原始配方和第三劑Omicron補強針。

馬克斯說，這種二價疫苗對兒童是安全的，有助父母「為孩子及時提供最新保護」。

但已接種所有三劑輝瑞疫苗的五歲以下兒童，尚不符合接種Omicron補強針的資格。馬克斯說：「好消息是，這些兒童可能已經有了很好的保護。」FDA預計輝瑞及其合作夥伴BioNTech將在明年1月提供數據，以確定已接種所有三劑疫苗的兒童，是否還需要施打Omicron補強針。

馬克斯向所有尚未讓孩子接種疫苗的父母喊話表示，現在接種「為時不晚」，尤其是目前「正值COVID-19病例增加的階段」。

莫德納和輝瑞的更新補強疫苗都是組合劑，包含一半原始疫苗和一半經調整的疫苗，以對付最近占主導地位的BA.4和BA.五 Omicron病毒株；目前大多數新冠病例都來自BA.5後代。

CDC在11月公布了第一個真實世界數據分析，顯示接種任一家更新版補強劑，確實為成年人提供了額外保護。