眾院通過同婚保護法案 各州須承認為合法婚姻

眾院8日通過保護同性婚姻法案，法案條文規定各州政府必須承認所有合法婚姻，不分「性別、種族、族裔或國籍」。（Getty Images）

旨在保護同性婚姻、異族通婚的法案8日在眾院 以258票對169票表決過關，成為過去十年來同婚權益保障運動的重要里程碑，立法過程也反映美國民意對於同婚議題的看法轉變；新法規定全美各州都必須承認同性婚姻、異族通婚是獲得聯邦法律保障的合法婚姻。

最高法院2015年裁定同婚合法化以來，迄今已有數十萬對同婚夫妻，法案終於在參、眾兩院接連表決通過，讓已經完婚的同婚夫妻終於可以鬆一口氣，不必擔心萬一同性婚姻遭到最高法院推翻的可能後果。

拜登8日發表聲明指出，這項立法是堪稱「重要的一步」，「確保美國民眾有權與自己所愛的人結為連理」。

拜登在聲明中表示，這項法案為全美各地數百萬年輕人帶來希望與尊嚴，「讓年輕人在成長過程中知道政府將承認並且尊重他們所建立的家庭」。他表示將盡快簽署法案，讓新法生效。

法案8日在眾院投票 結果為258票贊成，169票反對，共有39名共和黨 籍眾議員投票支持。

對於保障異族通婚，法案條文規定各州政府必須承認所有合法婚姻，不分「性別、種族、族裔或國籍」。

參院今年11月29日表決法案時，投票結果為61票贊成，36票反對，共有12名共和黨籍參議員投下贊成票。

今年6月最高法院推翻保障墮胎權指標判例時，由於保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)在協同意見書(concurring opinion)裡暗示2015年保障同性婚姻重大判例「奧貝格費爾訴霍奇斯案」(Obergefell v. Hodges)可能是最高法院下一個推翻的目標，民主黨方面因此快馬加鞭推動保護同性婚姻法案，希望能在國會盡快通過。

許多共和黨人士則說，最高法院不太可能推翻保護同性婚姻判例，因此國會並無必要立法保障同性婚姻。民主黨籍眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)則說：「我們需要這項法案。」

同性婚姻與異族通婚保障法案的表決，是裴洛西明年1月卸任議長之前完成的最後幾項重要任務之一；她說：「感覺非常奇妙。」