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年度英雄 伊朗女性頭巾革命 楊紫瓊獲選指標人物

編譯中心／綜合7日電
楊紫瓊獲「時代」雜誌評為2022年度指標性人 物。(取材自推特)
楊紫瓊獲「時代」雜誌評為2022年度指標性人 物。(取材自推特)

「時代」(Time)雜誌7日宣布，伊朗女性獲選為「年度英雄」。在22歲庫德族女子艾米尼因違反服裝規定被捕並喪命後，伊朗各地爆發女性主導的抗議風潮，掀起爭取自由的「頭巾革命」；因主演「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)評價、票房雙贏，有望問鼎明年奧斯卡影后的華裔影星楊紫瓊，則被「時代」雜誌評為2022年指標人物，進而登上封面。

艾米尼(Mahsa Amini)疑因未戴好頭巾而被伊朗道德警察逮捕，9月16日在羈押期間死亡，民眾指控警方毒打艾米尼致死，但當局否認。艾米尼之死引起伊朗各地城鎮爆發反政府示威，許多婦女勇敢挺身而出，焚燒頭巾表達憤怒，抗議者大喊「女性、生命、自由」，要求政府廢除女性服裝規定。

伊朗民眾多年來對經濟及政治鎮壓的怒火使這波示威活動演變為人民起義，對教士領導階層構成自1979年伊斯蘭革命以來最嚴峻的挑戰之一。

「時代」雜誌前記者莫阿維尼(Azadeh Moaveni)撰文除了向領導挑戰伊朗政權的女性致敬，也指出伊朗年輕女性起義可能掀起震波，影響周邊地區，例如在對女性施暴情況很普遍的鄰國伊拉克和阿富汗，也有民眾聲援伊朗姐妹，各國政府都不能忽視女性的力量。

艾米尼之死只是這次抗議活動的導火線。目前民眾自發性示威仍在持續且不斷變化。這是自2009年「綠色革命」(Green Movement)數百萬人走上街頭以來所僅見，抗議的時間長度和變化對德黑蘭構成新的威脅。

影星楊紫瓊在被「時代」評選為2022年指標人物後，開心地在自已的IG、推特貼出此訊息，她的眾多好友紛紛祝賀，就連影后莎莉塞隆、「尚氣」主演劉思慕都喊話「妳絕對值得」。

楊紫瓊在「時代」雜誌的訪談中，提到很開心能為亞裔族群爭光，「當我擁有這樣特別的機會時，更要全心全意投入其中，因為不知道下一次的機會到來，會是什麼時候」。

楊紫瓊演過無數經典電影，包括「臥虎藏龍」、「翁山蘇姬」，這幾年則演了漫威電影、「星際爭霸戰」系列以及「獵魔士」外傳影集，如今又拍出「媽的多重宇宙」，收獲不少年輕粉絲追隨，她更開玩笑說，「我最高興的是這幾年走在路上，會有很多年輕人走過來跟我說，妳好棒，我可以跟妳自拍嗎？」

22歲庫德族女子艾米尼因違反服裝規定被捕並喪命後，伊朗各地爆發女性主導的抗議風潮...
22歲庫德族女子艾米尼因違反服裝規定被捕並喪命後，伊朗各地爆發女性主導的抗議風潮。伊朗女性7日被「時代」雜誌評為「年度英雄」。(Getty Images)

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