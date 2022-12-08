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烏克蘭總統澤倫斯基 登「時代雜誌」年度風雲人物

編譯中心／綜合7日電
烏克蘭總統澤倫斯基及「烏克蘭精神」7日被「時代」雜誌評選為2022年年度風雲人物，以表彰烏克蘭在面對俄羅斯入侵時所展現的抵抗意志。(路透)
烏克蘭總統澤倫斯基及「烏克蘭精神」7日被「時代」雜誌評選為2022年年度風雲人物，以表彰烏克蘭在面對俄羅斯入侵時所展現的抵抗意志。(路透)

「時代」(Time)雜誌7日將烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)以及「烏克蘭精神」評選為2022年年度風雲人物，以表彰烏克蘭在面對俄羅斯入侵時所展現的抵抗意志。

「時代」雜誌總編輯費森塔爾(Edward Felsenthal)指出，當烏克蘭遭到俄羅斯的侵略時，喜劇演員出身的總統澤倫斯基選擇留在基輔並在持續的戰爭中團結他的國家，是「命運攸關的」決定，而今年選定他為風雲人物，是「記憶中最明確的一次」。

「時代」雜誌每年都會選出年度風雲人物，無論獲選人或團體的影響力是正面或負面，都對過去12個月的時事及世界脈動具有重大影響。

自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，澤倫斯基每天都發表演講，不僅烏克蘭人，且全球公民和政府都在洗耳恭聽。

費森塔爾宣布他獲選時稱：「他的訊息攻勢改變了地緣政治氣候系統，掀起席捲全球的行動浪潮。」此後聯合國有141國發聲譴責俄羅斯，並且多個大企業陸續撤出俄羅斯，另一方面各類人道救援物資也源源不絕地湧入烏克蘭，許多國家收留烏克蘭難民，還有醫師飛到烏克蘭醫治傷患等。

費森塔爾說：「無論烏克蘭戰爭是讓人充滿希望還是恐懼，澤倫斯基以一種我們數十年來從未見過的方式激勵了世界。」

「時代」指出，烏克蘭精神體現在無數國內外的民眾身上，許多人都在幕後參與了這場戰役，例如為難民免費提供羅宋湯的廚師克洛波堅科(Ievgen Klopotenko)；許多記者也是冒著生命危險將戰地的報導傳出去。

就在「時代」雜誌評選澤倫斯基為年度風雲人物的前一天，他在5日也獲選「金融時報」2022年年度風雲人物，受表彰為「烏克蘭人民反抗俄羅斯侵略的勇氣和韌性化身」，他在接受「金融時報」訪問時回憶起當初烏克蘭被俄羅斯入侵的情形，他說他不勇敢，但他認為「責任多於勇敢，我只是討厭讓人失望」。

烏克蘭總統澤倫斯基及「烏克蘭精神」7日被「時代」雜誌評選為2022年年度風雲人物...
烏克蘭總統澤倫斯基及「烏克蘭精神」7日被「時代」雜誌評選為2022年年度風雲人物，以表彰烏克蘭在面對俄羅斯入侵時所展現的抵抗意志。(美聯社)

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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