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BBC全球百大女性 證嚴法師入榜

編譯中心／綜合7日電

英國廣播公司(BBC)7日發布2022年全球最具啟發性與影響力的百大女性名單，烏克蘭第一夫人歐倫娜•澤倫斯基(Olena Zelenska)、在俄羅斯於今年2月全面入侵烏克蘭前與當局關係良好的俄羅斯老牌歌星阿拉•普加喬娃(Alla Pugacheva)等都入榜，台灣有創辦佛教慈濟基金會的證嚴法師入列。

BBC指出，佛教慈善家證嚴法師被視為對台灣當代佛教發展最具影響力的人物之一，她有時被稱為「亞洲的德雷莎修女」(Mother Teresa)。

BBC介紹，從1966年證嚴法師創辦慈濟基金會前身「慈濟功德會」以來，這個團體已由約30名家庭主婦存錢幫助有需要的家庭，擴大至全球擁有數百萬名追隨者，在世界各地提供救濟和醫療援助，並開辦學校和醫院。

BBC提到，證嚴法師已80多歲，但追隨者持續進行慈善工作，近期更提供烏克蘭難民財務和物質援助。

這是BBC第10次發布年度全球百大女性名單。BBC指出，今年的名單反映女性在世界各地衝突情勢扮演的角色。此外，今年也是BBC在擬定名單時，首度徵詢先前曾入選百大的女性的意見。

BBC的2022年百大女性名單涵蓋烏克蘭、俄羅斯、伊朗、緬甸、巴勒斯坦、敘利亞、阿富汗等政治、社會衝突強烈的國家地區。東亞方面，入選的包括日本氣候議題倡議人士平田仁子，為高齡及殘疾或具特殊生理需求人士設計服裝和配件，並創立包容性時尚功能產品品牌Boundless的香港設計師姜美而(Kadri Keung)，以及匿名參與破獲南韓最大網路性犯罪團體之一「N號房間」的大學生、隨後從政的朴智炫。

烏克蘭 俄羅斯 緬甸

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