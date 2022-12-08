參眾院討論將通過「國防授權法案」 軍援台灣100億元

美國國會公布的「國防授權法案」，內容包括100億元對台安全援助與加速台灣軍事採購。圖為兩架F-5戰機在台東志航空軍基地上空飛行。(路透)

聯邦參、眾兩院軍事委員會(Senate and House Armed Services Committees)6日晚間公布「國防授權法案」(National Defense Authorization Act，NDAA)，內容包括100億元對台安全援助與加速台灣軍事採購。

今年稍早，部分台灣立法委員提議美國「國防授權法案」應該列入條款，明確指出中國如果對台灣做出情勢大幅升高的進犯，美國將祭出制裁做為回應，法案中也應該把台灣列為美國的「非北約重要盟友」(major non-NATO ally)。

不過，經過參、眾兩院兩黨國會議員數個月協商後，長達4400頁的折衷版本法案，引發爭議的上述提議都未納入。

規模高達8579億元的「國防授權法案」估計很快就在國會通過，本月內呈送拜登 總統簽署後生效。國會授權的法案經費包括國防與核子武器預算。

對台軍援100億元的數字，超過原本參、眾兩院軍事委員會的提案數目，也比先前拜登提議的金額多出約450億元。

「國防授權法案」當中附帶了獲得兩黨參、眾議員支持的「台灣增強韌性法案」(Taiwan Enhanced Resilience Act)修正案(amendment)，內容規定從2023年起到2027年，如果美國國務卿批准台灣必須增加國防支出，美國每年將為台灣提供最高20億元的軍事援助。修正案也寫道，五角大廈必須協助台灣軍隊現代化，以嚇阻中國攻擊，且必要時擊潰中國進犯。

法案中還包括新的外國軍事融資(Foreign Military Financing)貸款 擔保，還有其他方便台灣加速武器採購的措施、推出改善台灣防衛能力的訓練新計畫。

「台灣增強韌性法案」發起人是參院外交關係委員會主席、民主黨籍新澤西州 聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)。梅南德茲發表聲明表示：「台灣民主依然是我們印太策略的命脈，我們對台灣人民深厚而有力的承諾，如今也變得更為堅實。」

從1961年以來，國會每年通過的「國防授權法案」內容包羅萬象，包括美軍薪俸待遇調高、因應區域地理威脅時的軍機採購數量等。