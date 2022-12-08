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中國放寬防疫措施 佛奇警告：將出現新一波感染浪潮

國會提案廢職業移民上限 中印受惠

記者顏伶如／綜合報導

新一屆國會眾院將由共和黨掌握多數，民主黨趕在本屆國會尾聲，預定表決「平等獲得合法就業綠卡法案」(Equal Access to Green Cards for Legal Employment，EAGLE)，法案內容包括取消各個國家職業移民人數上限；由於這個項目獲得美國企業雇用的中國、印度移民人數最多，兩國被認為受惠最大。

不過，保守派團體提出警告指出，這項移民法案可能導致美國對中共政權門戶大開，美國國家安全恐受威脅，因此呼籲國會議員對法案投下反對票。

就業綠卡申請案件近年來積案嚴重，這項法案的通過有助於排除積案問題。依親移民名額比例上限則從7%調為15%。

絕大多數透過雇主申請的就業綠卡，適用對象為已在美國境內、持有臨時簽證的移民。美國企業透過職業綠卡雇用大量中國籍與印度籍員工，使得中國與印度的職業綠卡申請積案情形最為嚴重。

移民議題監督組織先前已對這項法案提出反對，理由是來自中國、印度的職業綠卡移民恐將成為移民系統的絕大多數，對其他國家移民造成排擠效應。

保守派智庫「傳統基金會」(Heritage Foundation)發表聲明呼籲國會議員對「平等獲得合法就業綠卡法案」投反對票，因為對中國籍人士擴大綠卡名額，可能對構成美國國家安全的威脅。

福斯數位新聞(Fox News Digital)報導，「傳統基金會」在聲明中指出：「取消各國職業綠卡上限之後，最嚴重的後果就是為中共當局提供更寬闊的管道，能夠竊取更多美國智慧財產。」

聲明中寫道：「中共對美國帶來的全球威脅最大，危及我們的利益，我們的價值。中共影響人民，代表著中國勞工大量湧入美國，特別是這些勞工後來進入的高科技領域，對我們的國家安全帶來威脅。」

法案內容提及潛在安全威脅，因此禁止中國共產黨員取得H-1B工作簽證；但「傳統基金會」指出，正式的共產黨員在中國整體人口當中不到7%。

綠卡 移民 就業

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