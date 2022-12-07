我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國防疫鬆綁 無症狀與輕症者可「居家隔離」

評／拜登給足台積電面子 綑綁半導體盟友形象劍指北京

科技公司大裁員 電腦科畢業生工作在哪裡？

記者胡玉立／綜合報導
Meta公司11月解雇了1萬多名員工，主修電腦科系的學生增加，但大科技公司正在裁員。（Getty Images）
Meta公司11月解雇了1萬多名員工，主修電腦科系的學生增加，但大科技公司正在裁員。（Getty Images）

包括Meta、Twitter、Alphabet、亞馬遜、DoorDash、Lyft、Snap和Stripe等知名科技公司近來大裁員、招聘凍結和放緩招聘計畫，正衝擊主修電腦科學的大學畢業生。眾多年輕人投注多年心力、磨練自身本領，為的就是擠進知名科技公司成為枝頭鳯凰，怎麼也沒想到，全球經濟不景氣，讓一家家大型科技公司大刀闊斧裁員。

Meta公司11月解雇了1萬1000多名員工，其中包括22歲、今年剛大學畢業的華裔女生安娜麗絲‧倪(Annalice Ni)。她談到自己在西雅圖唸高中時，就以進入大科技公司開發軟體為目標，一路全力備妥各種實力；她在臉書(Facebook)實習，大學畢業在臉書母公司Meta拿到夢寐以求的軟體工程師工作；如今面對未來，她說：「我的確感到非常沮喪和失望，也許還有點害怕，因為突然間，我不知道該怎麼辦。」

過去十年來，科技業六位數起薪、免費食物、額外津貼，乃至臉書、谷歌和微軟等科技巨頭頻赴校園向學生推銷軟體工作、大力推動電腦科學教育，熱潮下，前景一片似錦。追蹤約200所大學電腦科學學位的計算研究協會(Computing Research Association)數據顯示，從2011年到2021年，主修電腦學科大學生人數增加三倍，達到近13萬6000人。

現在，不但眾多電腦科學專業的應屆畢業生踉蹌尋找新工作，有意去大型科技公司找高薪暑期實習工作的大學生，也發現實習機會正明顯減少；例如，亞馬遜今年曾僱用約1萬8000名實習生，還向部分電腦科學系學生支付近3萬元暑假實習費用。但知情人士透露，公司目前考慮將2023年實習生人數減少一半以上。

小型科技公司的招聘計畫也出現變化。今年夏天僱了38名實習生的網路地產商Redfin表示，已取消明年實習項目。熱門遊戲平台Roblox表示，它計畫明年夏天招聘300名實習生，預計將收到逾5萬份申請。

據統計，電腦專業學生仍可以有很好的工作，而且領域還在發展中；勞工統計局預測，從2021年到2031年，軟體開發人員和測試人員就業人數將增長25%，創造超過41萬1000個新職位；只不過，其中許多會是在金融和汽車行業等領域。

奧斯丁德州大學電腦科學系主任溫克爾曼(Brent Winkelman)指出，「學生仍能獲得多個工作機會，但可能不是來自Meta、Twitter或亞馬遜，而是來自通用汽車、豐田或洛克希德等公司。」

21歲的卡內基梅隆大學電腦科學系大四生董海倫(Helen Dong，音譯)表示，她2021年和2022年兩次在Meta實習，今年夏天結束時她很驚訝沒有收到來自Meta的工作機會。Meta最近裁員，讓她改去申請科技業以外的工作，例如汽車和金融公司。

11月，董海倫在TikTok發布短片建議同行調整工作期望；她邊開玩笑邊唱道：「將你的期望降低到零」。她最後寫道，在求職市場上，「有工作就要偷笑了」。

亞馬遜 汽車 裁員

上一則

新聞觀察／拜登綑綁台積電 劍指美中「科技」競爭

下一則

「晶片現在可印美國製造」蘋果下單台積新廠 庫克證實

延伸閱讀

傳大摩將裁1600人…美國銀行CEO說「我們不裁員」會這樣做

傳大摩將裁1600人…美國銀行CEO說「我們不裁員」會這樣做
中美夾縫求生 美媒：Tiktok與華府協議仍陷僵局

中美夾縫求生 美媒：Tiktok與華府協議仍陷僵局
B站開啟新一輪裁員 直播及漫畫是重災區

B站開啟新一輪裁員 直播及漫畫是重災區
華為校園徵才暫緩 畢業生到比亞迪上班 變第一順位

華為校園徵才暫緩 畢業生到比亞迪上班 變第一順位

熱門新聞

胡錦濤（右一）彎腰雙手合十致意後，還主動和王冶坪握手。（截圖自央視）

胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手

2022-12-05 10:39
張忠謀及夫人張淑芬抵達亞州廠視察。（記者張文馨／攝影）

現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴

2022-12-06 00:18
最高法院10月審理兩所名校的平權措施入學案，亞裔社區有不同看法。圖為當時有華人家長帶著小孩反對平權入學措施。（記者牟蘭／攝影）

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

2022-12-03 13:24
最新調查顯示，紐約和新加坡並列成為全球生活成本最高的城市。圖為聖延節前夕的紐約曼哈頓街頭。(路透)

生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10

2022-12-02 10:35
想做兼職賺外快？CNBC預測，2023年有這三份副業賺得特別多。(Pexels)

快看世界／需求激增 2023年最賺錢的三個兼職是...

2022-12-02 15:58
CNN獨家報導，中國利用與歐洲和非洲國家達成的雙邊安全協議，藉此在全球廣設100多個所謂的海外「警察局」。(美聯社)

CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」

2022-12-04 15:46

超人氣

更多 >
華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校

華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校
搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職

搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職
直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高

直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高
旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取

旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取
追悼會規格捧江澤民比照鄧小平 習近平背後的政治盤算

追悼會規格捧江澤民比照鄧小平 習近平背後的政治盤算