科技公司大裁員 電腦科畢業生工作在哪裡？

Meta公司11月解雇了1萬多名員工，主修電腦科系的學生增加，但大科技公司正在裁員。（Getty Images）

包括Meta、Twitter、Alphabet、亞馬遜 、DoorDash、Lyft、Snap和Stripe等知名科技公司近來大裁員 、招聘凍結和放緩招聘計畫，正衝擊主修電腦科學的大學畢業生。眾多年輕人投注多年心力、磨練自身本領，為的就是擠進知名科技公司成為枝頭鳯凰，怎麼也沒想到，全球經濟不景氣，讓一家家大型科技公司大刀闊斧裁員。

Meta公司11月解雇了1萬1000多名員工，其中包括22歲、今年剛大學畢業的華裔女生安娜麗絲‧倪(Annalice Ni)。她談到自己在西雅圖唸高中時，就以進入大科技公司開發軟體為目標，一路全力備妥各種實力；她在臉書(Facebook)實習，大學畢業在臉書母公司Meta拿到夢寐以求的軟體工程師工作；如今面對未來，她說：「我的確感到非常沮喪和失望，也許還有點害怕，因為突然間，我不知道該怎麼辦。」

過去十年來，科技業六位數起薪、免費食物、額外津貼，乃至臉書、谷歌和微軟等科技巨頭頻赴校園向學生推銷軟體工作、大力推動電腦科學教育，熱潮下，前景一片似錦。追蹤約200所大學電腦科學學位的計算研究協會(Computing Research Association)數據顯示，從2011年到2021年，主修電腦學科大學生人數增加三倍，達到近13萬6000人。

現在，不但眾多電腦科學專業的應屆畢業生踉蹌尋找新工作，有意去大型科技公司找高薪暑期實習工作的大學生，也發現實習機會正明顯減少；例如，亞馬遜今年曾僱用約1萬8000名實習生，還向部分電腦科學系學生支付近3萬元暑假實習費用。但知情人士透露，公司目前考慮將2023年實習生人數減少一半以上。

小型科技公司的招聘計畫也出現變化。今年夏天僱了38名實習生的網路地產商Redfin表示，已取消明年實習項目。熱門遊戲平台Roblox表示，它計畫明年夏天招聘300名實習生，預計將收到逾5萬份申請。

據統計，電腦專業學生仍可以有很好的工作，而且領域還在發展中；勞工統計局預測，從2021年到2031年，軟體開發人員和測試人員就業人數將增長25%，創造超過41萬1000個新職位；只不過，其中許多會是在金融和汽車 行業等領域。

奧斯丁德州大學電腦科學系主任溫克爾曼(Brent Winkelman)指出，「學生仍能獲得多個工作機會，但可能不是來自Meta、Twitter或亞馬遜，而是來自通用汽車、豐田或洛克希德等公司。」

21歲的卡內基梅隆大學電腦科學系大四生董海倫(Helen Dong，音譯)表示，她2021年和2022年兩次在Meta實習，今年夏天結束時她很驚訝沒有收到來自Meta的工作機會。Meta最近裁員，讓她改去申請科技業以外的工作，例如汽車和金融公司。

11月，董海倫在TikTok發布短片建議同行調整工作期望；她邊開玩笑邊唱道：「將你的期望降低到零」。她最後寫道，在求職市場上，「有工作就要偷笑了」。