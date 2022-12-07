大學資助信含糊不清 害學生誤入「貴校」

「大學資助計畫」被指未精確列出學雜費用，導致學生被誤導選擇費用高昂的學校。（Getty Images）

無黨派的聯邦監管部門政府審計處(GAO)5日公布審計報告，呼籲國會加強對大學公布學生財務資助計畫的管理，認為全國許多大學提供的財務資助信息嚴重不足，甚至起到誤導作用，致使部分學生進入支付不起的大學。

報告指出，大學資助計畫應說明學雜費、獎學金、學生貸款 以及其他財務資助，以便學生家庭進行比較，但91%的大學沒有正確列出學校的費用，沒有說明獎學金之外的學雜費和食宿等費用，導致學生被誤導上了費用高昂的學校。

GAO研究了全國有代表性的176所大學，發現41%學校給學生的「資助函」沒有列出淨費用，50%的學校雖然列出，但沒有包括部分重要費用，和將來需要償還的貸款。約三分之二學校沒有說明至少一項學生資助，包括必須達到分數線才有資格拿到獎學金，或是不能保證提供勤工儉學的機會。

22%學校的資助函沒有提供任何費用信息，而是只說明有獎學金、貸款等，但沒說明這些資助來源能負擔哪些費用。

國會眾院教育和勞工委員會的共和黨資深成員維吉妮亞·福克斯(Virginia Foxx)說：「學校的欺瞞行為令人厭惡。」她和共和黨眾議員麗莎·麥克萊恩(Lisa McClain)提出法案，要求大學增加費用的透明度。

「聯邦學生援助」組織表示，GAO報告提出的問題令人擔憂，資助信息缺乏透明度和可比性，將傷害學生上大學的選擇。

GAO是重點審計提供「裴爾贈款」(Pell grants)的學校，裴爾贈款通常是給低收入 家庭的學生。GAO的報告指出：「如果沒有必要的信息以決定如何選擇財務資助，低收入的學生可能受傷最深。」

教育部 目前無權規定學校必須向學生公開哪些信息，但鼓勵學校使用標準格式介紹各項費用和獎學金與學貸的差異。GAO指出，完全這樣做的大學僅占3%，約三分之一的大學是將標準資助介紹作為補充。

GAO指出，學貸在家庭債務中第二大，因此應像房貸和信用卡等金融產品一樣公布，但部分學校卻刻意隱瞞，是擔憂比其他學校公布更多會嚇跑學生。