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死1500隻動物 政府要查「神經連結」 馬斯克曾發飆趕工

記者張聲肇／綜合報導
馬斯克經營的「神經連結」公司做的動物試驗，疑違法造成1500隻動物死亡，農業部已展開調查。（路透）
馬斯克經營的「神經連結」公司做的動物試驗，疑違法造成1500隻動物死亡，農業部已展開調查。（路透）

世界首富馬斯克(Elon Musk)經營的「神經連結」公司(Neuralink)做動物試驗，太匆促進行，導致受測動物受無必要之苦，甚至已有1500隻動物死亡，有違法之虞，經員工揭發後，農業部已展開調查。

路透6日報導，研發「腦部植入晶片」技術的神經連結公司，希望治療癱瘓及其他神經病變患者，但農業部受理申訴，調查該公司動物試驗是否違犯「動物福利法」。

路透說，內部員工舉報馬斯克向研究團隊施壓，要加速進行試驗，而失敗的試驗都要重複，造成更多動物死亡。對此，馬斯克本人和公司高層都不答覆有關詢問。

醫學產品與技術的核可上市權在食品暨藥物管理局(FDA)手上；主管「動物福利法」的則是農業部。農業部也未回復路透有關詢問。

路透說，2018迄今，「神經連結」公司已殺死1500隻動物，包括280隻羊，人為錯誤致死至少有86頭豬和兩隻猴子。人為錯誤則源自在壓力鍋環境下工作，員工「準備不足」。

而壓力來自馬斯克的證據，則是今年初瑞士研究員發展出讓行動癱瘓者能走路的「電子植入」器後，他馬上在2月8日太平洋時間早上6點37分電郵給員工說，「我們也應該能夠讓人運用雙手就能再度行走！」10分鐘後，他再度發函：「我們動作不夠快，我都要瘋了！」

更有員工「屢次聽到」馬斯克催促員工「趕工」的語氣居然是：想像一下，炸彈綁在腦袋四周，能不加緊完成任務嗎？他也拿「神經連結」進度不快會引發「市場崩盤」，來「恐嚇」員工會失業。

馬斯克發飆則因2016年創立「神經連結」後，公司數度錯過了申請核准對人類做臨床試驗的期限，而競爭公司Synchron(也是2016年創立)已於2021年獲食藥局核准較「小型」的人體試驗，運用「想」的功能，就能打字、發簡訊的器材。

第一個公開揭露神經連結「虐待」動物的是「負責任醫學醫師委員會」，2月向農業部申訴說該公司和戴維斯加州大學合作試驗對猴子植入晶片時，兩度用錯黏膠，讓猴子痛苦不堪，最終死亡。

路透另發現，2021年該公司60頭豬做晶片植入實驗時，25頭被植入「大小不對」的晶片，只要準備周全，這個錯誤就不會發生。

馬斯克 農業部 晶片

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