與中國政府有關 成都駭客組織盜走美紓困金2000萬

美國政府在疫情期間發放大量紓困金，但美方稱該紓困金被「成都駭客」盜走2000萬元。（路透）

國家廣播公司(NBC)報導，美國特勤局(US Secret Service)指出，與中國政府有關的電腦駭客 ，在全美十多州共計盜取至少2000萬元的美國疫情紓困金 ，包括中小企業管理署(Small Business Administration，SBA)貸款以及失業補助金。

報導指出，盜取美國納稅人稅金的是位於成都的「APT41」駭客組織，這是新冠疫情爆發以來，美國政府首度公布背後有外國政府勢力的海外駭客事件。美國警政官員及網路安全專家說，這起案件恐怕只是冰山一角。

美國政府官員與網路安全專家匿名受訪時說，另外幾項與疫情期間詐騙犯罪有關的聯邦調查行動發現，外國駭客團體可能也與外國政府有關。

特勤局全國疫情詐騙追討小組負責人達特森(Roy Dotson)說，很難想像「APT41」組織並沒有針對全美50州都下手。

全美千餘案件正調查中

特勤局拒絕說明調查行動的範圍與規模，僅表示累計有1000多件調查項目正在進行中，對象包括詐騙公共福利計畫的跨國與美國本地犯罪份子；調查人員說，「APT41組織是非常活躍的角色」。

至於APT41組織是否受到中國政府主使而盜取疫情紓困金，還是中國政府放任駭客行動不管，多位現任與前任美國官員表示，盜用紓困金本身就是令人憂心的狀況，美國面臨風險因此提高。司法部一名資深官員說，這起駭客案件「非常危險」，對於美國國家安全恐將帶來嚴重後果。

首見鎖定政府經費下手

美國資安公司麥迪安(Mandiant)情報分析主管赫特奎斯特(John Hultquist)表示：「我從來沒看過駭克鎖定政府經費下手。」他說：「由此可見駭客行動的危機已經升高。」

中國駐華府大使館並未回應國家廣播公司採訪要求。

國家廣播公司報導，各州政府2020年開始發放疫情紓困金之際，網路犯罪份子就開始盜取頗高比例的金額。

勞工部督察長辦公室(Office of Inspector General)先前曾經在報告中指出，8725億元聯邦疫情失業補助款中，不當發放的款項約占20%；不過，來自不同部門的聯邦政府官員說，實際上遭到詐騙而損失的疫情紓困金金額可能更高。