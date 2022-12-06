我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

揭露推特壓杭特拜登醜聞後 馬斯克：自己很可能被暗殺

吳亦凡被爆生殖器「營養不良」 脫光驗身真實尺寸曝光

承認清零有瑕疵？共青團公眾號：放寬防疫是回應抗議

編譯孫梁／綜合5日電

中國許多城市爆發反封城的抗議活動後，中國政府放寬了嚴格封控和大規模檢測的清零政策，共青團微信公眾號5日罕見地表示，放寬防疫政策是對抗議呼聲的回應，將為經濟重開做準備。

中國多個主要城市放鬆了對疫情的管控，可能因為大規模檢測減少後，新增感染人數也隨之下降，全國日增感染已降至3萬人以下，而11月底的統計還是每日超過3萬8000人，部分疫情嚴重地區的感染人數是從高點攔腰斬半。

共青團微信公眾號說：「過去數日，人們對各地的疫情防控表達出許多不滿，但政府迅速回應，在加強溝通和改變政策後，最初的不滿情緒已經平息，顯示黨中央的快速應對是世界其他國家難望項背。」

官方媒體公開承認民眾對長時間嚴格封控的不滿，可能是首次承認國家主席習近平的清零政策存在瑕疵，但共青團的公眾號仍點名批評美國試圖煽動中國對政府的異見，說國務卿布林肯等美國政客談論中國的防疫政策和表達對抗議者的支持，顯示美國意圖在中國製造混亂。

共青團的文章說：「中國發生的事與美國何干？難道抗議是你們策劃的？」

中國在疫情爆發三年來始終堅持清零政策，以大規模檢測和嚴格封城作為主要應對措施。清零政策雖然降低了死亡率，低於任何一個國家，但也引發廣泛不滿，抑制了經濟增長，並成為全球經濟的最嚴重威脅之一。如今迅速放寬疫情管控，與先前的清零政策形成了鮮明對照。

但分析人士警告說，放寬管制並不表明疫情能夠立刻結束，中國全面重新開放的道路仍然漫長而曲折。長期實行清零政策意味著民眾對病毒的抵抗力和免疫力都低，而且老年人等弱勢群體的疫苗接種率偏低，中國衛生部門的統計顯示，在3580萬80歲以上的老年人中，完全接種率為66%，打過加強針為40%。

高盛公司經濟學家預計，中國1月每天的感染人數可能暴增至300萬到1300萬人。

疫情 檢測 微信

上一則

白紙運動後再爆「雨傘運動」 武漢大學數百學生示威

下一則

川普集團漏稅案 陪審團研議是否公司主導

延伸閱讀

布林肯：明年春天訪問中國 將談「反封控」示威

布林肯：明年春天訪問中國 將談「反封控」示威
布林肯將於明年1月或2月訪中

布林肯將於明年1月或2月訪中
布林肯：北約憂中國軍力擴張不透明 會商因應方式

布林肯：北約憂中國軍力擴張不透明 會商因應方式
白紙運動遭打壓 布林肯批中：軟弱表現

白紙運動遭打壓 布林肯批中：軟弱表現

熱門新聞

最高法院10月審理兩所名校的平權措施入學案，亞裔社區有不同看法。圖為當時有華人家長帶著小孩反對平權入學措施。（記者牟蘭／攝影）

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

2022-12-03 13:24
隨著新冠疫情持續升溫，中國多地再度出現各種防疫亂象。圖為北京一處近日遭到封控的社區。路透

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

2022-11-28 12:08
胡錦濤（右一）彎腰雙手合十致意後，還主動和王冶坪握手。（截圖自央視）

胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手

2022-12-05 10:39
最新調查顯示，紐約和新加坡並列成為全球生活成本最高的城市。圖為聖延節前夕的紐約曼哈頓街頭。(路透)

生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10

2022-12-02 10:35
27日晚間數百市民聚集上海的烏魯木齊中路抗議中共的清零封控，公安最後採取強制手段驅離群眾，有人被壓制在地遭到逮捕。（美聯社）

中國反封控白紙運動 美表態支持 國際疑慮 股市重挫

2022-11-29 02:30
CNN獨家報導，中國利用與歐洲和非洲國家達成的雙邊安全協議，藉此在全球廣設100多個所謂的海外「警察局」。(美聯社)

CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」

2022-12-04 15:46

超人氣

更多 >
遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡

遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡
胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手

胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手
哈利王子狂call老爸遭拒接 查理三世冷回：我不是銀行

哈利王子狂call老爸遭拒接 查理三世冷回：我不是銀行
現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴

現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴
亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀

亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀