承認清零有瑕疵？共青團公眾號：放寬防疫是回應抗議

中國許多城市爆發反封城的抗議活動後，中國政府放寬了嚴格封控和大規模檢測 的清零政策，共青團微信 公眾號5日罕見地表示，放寬防疫政策是對抗議呼聲的回應，將為經濟重開做準備。

中國多個主要城市放鬆了對疫情 的管控，可能因為大規模檢測減少後，新增感染人數也隨之下降，全國日增感染已降至3萬人以下，而11月底的統計還是每日超過3萬8000人，部分疫情嚴重地區的感染人數是從高點攔腰斬半。

共青團微信公眾號說：「過去數日，人們對各地的疫情防控表達出許多不滿，但政府迅速回應，在加強溝通和改變政策後，最初的不滿情緒已經平息，顯示黨中央的快速應對是世界其他國家難望項背。」

官方媒體公開承認民眾對長時間嚴格封控的不滿，可能是首次承認國家主席習近平的清零政策存在瑕疵，但共青團的公眾號仍點名批評美國試圖煽動中國對政府的異見，說國務卿布林肯等美國政客談論中國的防疫政策和表達對抗議者的支持，顯示美國意圖在中國製造混亂。

共青團的文章說：「中國發生的事與美國何干？難道抗議是你們策劃的？」

中國在疫情爆發三年來始終堅持清零政策，以大規模檢測和嚴格封城作為主要應對措施。清零政策雖然降低了死亡率，低於任何一個國家，但也引發廣泛不滿，抑制了經濟增長，並成為全球經濟的最嚴重威脅之一。如今迅速放寬疫情管控，與先前的清零政策形成了鮮明對照。

但分析人士警告說，放寬管制並不表明疫情能夠立刻結束，中國全面重新開放的道路仍然漫長而曲折。長期實行清零政策意味著民眾對病毒的抵抗力和免疫力都低，而且老年人等弱勢群體的疫苗接種率偏低，中國衛生部門的統計顯示，在3580萬80歲以上的老年人中，完全接種率為66%，打過加強針為40%。

高盛公司經濟學家預計，中國1月每天的感染人數可能暴增至300萬到1300萬人。