「零用錢」落伍了？現在孩子更想要家長給「機器錢」

孩子喜歡「機器方塊」裡的代幣「機器錢」， 圖為「機器方塊」去年3月在紐約證券交易所上市。（路透）

華爾街 日報(WSJ)報導，近來愈來愈多13歲以下小孩不要爸媽給的真正零用錢，而是要雙親幫他們購買線上遊戲「機器方塊」(Roblox)裡的代幣「機器錢」(Robux)，從而在線上購買虛擬衣飾等，接著學習財務獨立；據統計，機器方塊6000萬用戶裡，約半數年紀在13歲以下。

跟很多爸媽一樣，羅布列托夫婦叫小孩做家事會給零用錢，但他們發現現金不管用了，女兒把錢還給他們，問他們能不能代買機器錢。羅布列托表示，現在不用給零用錢，只需上網存5元進孩子們的帳號就行。

虛擬名牌包 不到5塊錢

12歲的凱莉‧羅布列托(Kaylee Robleto)最近在遊戲裡買個路易威登(Louis Vuitton)虛擬名牌包，她10歲妹妹吉妮葉則買虛擬古馳(Gucci)夾克，每件要價的機器錢，都不到5元。

凱莉表示，真實世界裡要花錢，得央求爸媽帶她們去店面，但是用機器錢，她可以控制要買的東西。

青少年嫻熟科技，透過機器方塊訓練他們的財務獨立；那個網站已成為最多孩子們線上邂逅的地方，各大名牌也上機器方塊開設虛擬店，希望接觸到孩子們。

廠商可在「機器方塊」的虛擬世界裡，吸引孩子們分享與購買。（美聯社）

每月訂購制 像給零用錢

機器方塊等虛擬經濟正改變家人之間談到錢的對話，還幫忙解決家庭教育的老問題，也就是孩子們線上怎麼花錢。大多數虛擬商品要價不到10元，近幾年還讓父母落實管制，意味孩子花錢失控的問題不復以往那麼嚴重。用點小錢就可填滿小孩的虛擬錢包，相形去目標百貨 購物，還節省下金錢及時間。

紐約大學史登商學院助理教授德魯南(Joost van Dreunen)指出，開發商很快了解到：要從孩子們客戶層賺到錢，必須迎而爸媽的需求，例如機器方塊之流的戲上遊戲正在賣每月訂購，類似於給子女零用錢。

機器方塊這種3D線上世界可免費加入，玩家可以透過角色創造及投入各色虛擬活動；過去三年間，機器方塊的營收 成長六倍，去年來到19億元，幾乎一切都來自銷售機器錢。還有餐館業者到平台上創設虛擬店面，讓玩家玩久積攢之後，可到實體店面消費。