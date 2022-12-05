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通膨改變約會… 有人散步省錢 男方買單漸改

編譯洪毅／綜合4日電
高通膨當前，用奢華禮物、精緻餐飲示愛，已是「脫節」行為。(Getty Images)
高通膨當前，用奢華禮物、精緻餐飲示愛，已是「脫節」行為。(Getty Images)

觀念本身就隨著時代演進，也可能因外部因素而加快這樣的腳步；例如華爾街日報(WSJ)報導，由於通膨愈發成為無法忽視的問題，讓「約會」觀念的改變變得更快，例如提倡節儉、精打細算等，視為投資的一種，浪漫鋪張、男方買單等常見觀念，則有開始消褪的現象。

洛杉磯約會專家茱莉葉·斯培拉(Julie Spira)表示，用奢華的禮物、精緻的飲食及美酒示愛，在當今恐怕是在經濟上「有所脫節」的行為；她說，現在，愈來愈多人約會轉向輕便，降低成本，向對方展現財務上負責任的態度，「過去，在約會時談論金錢是禁忌；現在，這類討論愈來愈需要」。

自新冠疫情爆發以來，餐廳的消費成本上升17%，外用酒品價格上漲12%，約會應用程式(App)Zoosk調查發現，目前美國民眾平均在約會的夜晚花費98元；不過高昂物價讓觀念加速改變，另一約會App「Plenty of Fish」調查發現，將近一半的1980年代後出生的單身民眾說，他們因為通膨而壓低約會成本，或是有意這樣做。

一名在波士頓的業務說：「你並不想要鉅額投資在你不認識的人身上，那你就不會奢望於期待他人會鉅額投資在你身上」；一名在奧爾良的編輯則說，通膨讓約會的風險更大，「約會耗費甚鉅卻不順利時，沮喪程度可能更甚以往，彷彿撒在傷口上的鹽更多了。」

一名在紐約的諮詢商經營者說，經歷過不少失敗的約會後，她決定以在展望公園(Prospect Park)散步當作約會，因為如果失敗，不必因金錢付之東流而難過，至少兩人還能徜徉在大自然中。

加州巴沙迪那(Pasadena)的心理學者克里斯蒂‧克德良(Christie Kederian)表示，通膨還激發愈來愈多民眾思索，為何需固守首次約會時由男方買單的觀念。

這個觀念依然未受顯著撼動，不過那名在奧爾良的編輯說，他依然傾向於在首次約會時買單，但是可能得選擇消費更低的地方，「如果有人不願尊重這件事，那恐怕我不會想再看到這個人。」

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