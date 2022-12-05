雞翅到中古車都降價 華郵：脫離通膨 還有一段路

圖為加州一車商銷售的二手車。(Getty Images)

從雞翅到二手車價格，近日都可看出通貨膨脹 似有消退跡象。華盛頓郵報4日報導，消費者真正脫離通膨壓力，恐怕還有一段頗長的路途要走。

汽油價格最近迅速下降，雞翅價格突然變划算，為過多庫存而煩惱的零售業者則紛紛設法出清。高通膨持續一年多之後，許多消費者最近終於開始看到希望曙光。今年當中讓數百萬家庭荷包大失血的房租與汽車價格，現在似乎不再瘋狂飆漲。

全球供應鏈開始回歸正常運作，越來越多消費者為親自接觸的服務花錢，例如上館子，居家閉疫期間銷售大增的家具與電腦，如今消費者則較少購買。

通膨趨緩開始反映在政府統計數據裡，聯邦準備理事會(Federal Reserve)今年10月的個人消費支出通膨指數(Personal Consumption Expenditures inflation index)出現2021年9月以來的最小單月漲幅，在過去12個月裡則增加6%。消費者物價指數(Consumer Price Index，CPI)比去年同期增加7.1%，6月份統計則有9.1%。

獨立投資研究機構TS Lombard首席美國經濟學者布里茲(Steven Blitz)指出：「最糟糕的通膨已經過去了，問題是通膨到底何時落幕？」

從今年3月以來，聯準會 頻頻大幅升息，希望將通貨膨脹壓到足以穩定物價的2%目標，聯準會主席鮑爾 (Jerome H. Powell)上周三表示，升息效果已經出現，可是現在還不到宣布勝利的時候。

上周五公布的就業數據，表現超出原先專家預期，工資上漲過快也非主管機關所樂見。華盛頓郵報報導，聯準會估計可能要到2025年才能完成打擊通膨的目標。

鮑爾在布魯金斯研究院(Brookings Institution)發表演說時表示：「還需要更多的具體證據，才能讓人放心地推斷通貨膨脹真的在下降。不管從哪一種標準來看，目前通膨還是太高。」

報導指出，諸多跡象顯示，商品價格已經回穩，消費者也慢慢恢復到疫情爆發之前的消費習慣。排除變動較大的食物與能源之外，今年10月物價較一年前同期增加5.1%，今年2月的統計數字則高達12.3%。