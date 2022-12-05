我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看好中解封 大摩調高中股評級至加碼 他說是時候買進了

白紙運動後 武漢大學數百學生冒雨聚集要求離校返鄉

雞翅到中古車都降價 華郵：脫離通膨 還有一段路

記者顏伶如／綜合報導
圖為加州一車商銷售的二手車。(Getty Images)
圖為加州一車商銷售的二手車。(Getty Images)

從雞翅到二手車價格，近日都可看出通貨膨脹似有消退跡象。華盛頓郵報4日報導，消費者真正脫離通膨壓力，恐怕還有一段頗長的路途要走。

汽油價格最近迅速下降，雞翅價格突然變划算，為過多庫存而煩惱的零售業者則紛紛設法出清。高通膨持續一年多之後，許多消費者最近終於開始看到希望曙光。今年當中讓數百萬家庭荷包大失血的房租與汽車價格，現在似乎不再瘋狂飆漲。

全球供應鏈開始回歸正常運作，越來越多消費者為親自接觸的服務花錢，例如上館子，居家閉疫期間銷售大增的家具與電腦，如今消費者則較少購買。

通膨趨緩開始反映在政府統計數據裡，聯邦準備理事會(Federal Reserve)今年10月的個人消費支出通膨指數(Personal Consumption Expenditures inflation index)出現2021年9月以來的最小單月漲幅，在過去12個月裡則增加6%。消費者物價指數(Consumer Price Index，CPI)比去年同期增加7.1%，6月份統計則有9.1%。

獨立投資研究機構TS Lombard首席美國經濟學者布里茲(Steven Blitz)指出：「最糟糕的通膨已經過去了，問題是通膨到底何時落幕？」

從今年3月以來，聯準會頻頻大幅升息，希望將通貨膨脹壓到足以穩定物價的2%目標，聯準會主席鮑爾(Jerome H. Powell)上周三表示，升息效果已經出現，可是現在還不到宣布勝利的時候。

上周五公布的就業數據，表現超出原先專家預期，工資上漲過快也非主管機關所樂見。華盛頓郵報報導，聯準會估計可能要到2025年才能完成打擊通膨的目標。

鮑爾在布魯金斯研究院(Brookings Institution)發表演說時表示：「還需要更多的具體證據，才能讓人放心地推斷通貨膨脹真的在下降。不管從哪一種標準來看，目前通膨還是太高。」

報導指出，諸多跡象顯示，商品價格已經回穩，消費者也慢慢恢復到疫情爆發之前的消費習慣。排除變動較大的食物與能源之外，今年10月物價較一年前同期增加5.1%，今年2月的統計數字則高達12.3%。

通貨膨脹 聯準會 鮑爾

上一則

國會選舉法規 各州議會爭自訂權 最高院本周開審

下一則

高通膨但就業旺 經濟矛盾 學者：可能沒想像中差

延伸閱讀

恐慌指數VIX跌破20 投資人對美股展望日益樂觀

恐慌指數VIX跌破20 投資人對美股展望日益樂觀
鮑爾放鴿 為放緩升息背書

鮑爾放鴿 為放緩升息背書
Fed升息減速慢行要看什麼路標？ 克魯曼：這數據是關鍵

Fed升息減速慢行要看什麼路標？ 克魯曼：這數據是關鍵
升息幅度縮小 道指飆737點

升息幅度縮小 道指飆737點

熱門新聞

隨著新冠疫情持續升溫，中國多地再度出現各種防疫亂象。圖為北京一處近日遭到封控的社區。路透

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

2022-11-28 12:08
最高法院10月審理兩所名校的平權措施入學案，亞裔社區有不同看法。圖為當時有華人家長帶著小孩反對平權入學措施。（記者牟蘭／攝影）

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

2022-12-03 13:24
最新調查顯示，紐約和新加坡並列成為全球生活成本最高的城市。圖為聖延節前夕的紐約曼哈頓街頭。(路透)

生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10

2022-12-02 10:35
27日晚間數百市民聚集上海的烏魯木齊中路抗議中共的清零封控，公安最後採取強制手段驅離群眾，有人被壓制在地遭到逮捕。（美聯社）

中國反封控白紙運動 美表態支持 國際疑慮 股市重挫

2022-11-29 02:30
北京一名抗議者手持白紙。(美聯社)

在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵

2022-11-27 16:41
華盛頓郵報專欄作家布特評論拜登對華政策，認為應捨棄川普路線。（美聯社）

華郵：新舊冷戰有關鍵差異 拜登應付中國犯一大錯

2022-11-30 22:29

超人氣

更多 >
林青霞全說了 交往19年對象身分曝光

林青霞全說了 交往19年對象身分曝光
蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶

蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶
封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜

封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜
不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍

不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍
CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」

CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」