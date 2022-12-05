我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看好中解封 大摩調高中股評級至加碼 他說是時候買進了

白紙運動後 武漢大學數百學生冒雨聚集要求離校返鄉

疫情過後 盤點近期大裁員行業 科技、娛樂業最慘

編譯洪毅／綜合4日電
位於加州的臉書母公司Meta11月大裁員一萬多人，引起各方注意。(美聯社)
位於加州的臉書母公司Meta11月大裁員一萬多人，引起各方注意。(美聯社)

今年下半年以來，企業裁員之聲不絕於耳，但其實國內的失業率依然在3.7%的低點；華爾街日報(WSJ)整理出近期宣布裁員的主要企業，顯示絕大多數都是在新冠疫情期間高度膨脹的科技公司，以及部分娛樂等線上活動產業等。

Meta「誤判趨勢」 裁員逾萬人

臉書(Facebook)母公司Meta在11月中宣布裁員1萬1000人的消息時就曾表示，他們曾相信，疫情期間推動的網路蓬勃發展將成為一直持續下去的趨勢，然而現在他們承認這是「誤判」。

疫情期間蓬勃發展、現在又開始裁員的各行各業，絕大多數都與網路、雲端、居家等活動有關，除臉書外，推特(Twitter)的裁員幅度高達50%，相當於3750人；Snapchat也裁員1200人，相當於20%的員工。

亞馬遜、惠普、外送平台都裁人

網購巨頭「亞瑪遜」11月17日宣布大裁員，還表示裁員會持續到明年。(美聯社)
網購巨頭「亞瑪遜」11月17日宣布大裁員，還表示裁員會持續到明年。(美聯社)

疫情期間的居家需求，曾經推動電腦等電子產品銷售昂揚；現在，惠普(HP)準備削減高達10%、相當於4000名至6000名員工，理由是預計電腦銷售「崩跌」的趨勢將持續到明年；另一間受類似情況影響的微軟(Microsoft)10月也裁員，但未透露人數。

在電商界，亞馬遜(Amazon)裁員1萬人；還有外送平台DoorDash裁員1250人，相當於該公司6%的員工，原因是疫情期間過度擴張；支付系統Stripe則裁員1000人。

AMC電視網、華納兄弟、迪士尼跟進

在娛樂界，AMC電視網(AMC Networks)裁員200人，相當於20%的員工；華納兄弟探索(Warner Bros. Discovery)裁員1000人，之後還會更多；迪士尼(Disney)宣布將裁員，並指Disney+過去三年來已虧損逾80億元。

過度擴張 疫期當紅行業 如今叫苦

宣布裁員的還有Peloton，因為疫情結束之後，家用健身設備需求下降；汽車、二手車等曾經炙手可熱，現在Carvana將裁員1500人；房市曾經創紀錄火熱，許多買家不惜現金交易，但Redfin近期分別在6月、11月汰除8%、13%的員工。

許多企業祭出裁員不僅止於疫情期間快速膨脹，也援引通膨、利率上升、美元走強、經濟前景不確定性等理由，例如Lyft裁員近700人，或是H&M裁員1500人等；除經濟面之外，H&M還受到俄羅斯入侵烏克蘭、被迫撤離該地業務的影響。

裁員 疫情 迪士尼

上一則

通膨改變約會… 有人散步省錢 男方買單漸改

下一則

國家情報總監：拒絕西方疫苗 恐損習近平地位

延伸閱讀

裁員後…Salesforce擬再減辦公室面積

裁員後…Salesforce擬再減辦公室面積
美科技業大裁員 印度、中國員工衝擊最大

美科技業大裁員 印度、中國員工衝擊最大
全球銀行業 颳起裁員風

全球銀行業 颳起裁員風
11月裁員數升 員工開始自我調整

11月裁員數升 員工開始自我調整

熱門新聞

隨著新冠疫情持續升溫，中國多地再度出現各種防疫亂象。圖為北京一處近日遭到封控的社區。路透

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

2022-11-28 12:08
最高法院10月審理兩所名校的平權措施入學案，亞裔社區有不同看法。圖為當時有華人家長帶著小孩反對平權入學措施。（記者牟蘭／攝影）

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

2022-12-03 13:24
最新調查顯示，紐約和新加坡並列成為全球生活成本最高的城市。圖為聖延節前夕的紐約曼哈頓街頭。(路透)

生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10

2022-12-02 10:35
27日晚間數百市民聚集上海的烏魯木齊中路抗議中共的清零封控，公安最後採取強制手段驅離群眾，有人被壓制在地遭到逮捕。（美聯社）

中國反封控白紙運動 美表態支持 國際疑慮 股市重挫

2022-11-29 02:30
北京一名抗議者手持白紙。(美聯社)

在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵

2022-11-27 16:41
華盛頓郵報專欄作家布特評論拜登對華政策，認為應捨棄川普路線。（美聯社）

華郵：新舊冷戰有關鍵差異 拜登應付中國犯一大錯

2022-11-30 22:29

超人氣

更多 >
林青霞全說了 交往19年對象身分曝光

林青霞全說了 交往19年對象身分曝光
蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶

蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶
封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜

封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜
不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍

不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍
CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」

CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」