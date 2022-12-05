疫情過後 盤點近期大裁員行業 科技、娛樂業最慘

位於加州的臉書母公司Meta11月大裁員一萬多人，引起各方注意。(美聯社)

今年下半年以來，企業裁員 之聲不絕於耳，但其實國內的失業率依然在3.7%的低點；華爾街日報(WSJ)整理出近期宣布裁員的主要企業，顯示絕大多數都是在新冠疫情 期間高度膨脹的科技公司，以及部分娛樂等線上活動產業等。

Meta「誤判趨勢」 裁員逾萬人

臉書(Facebook)母公司Meta在11月中宣布裁員1萬1000人的消息時就曾表示，他們曾相信，疫情期間推動的網路蓬勃發展將成為一直持續下去的趨勢，然而現在他們承認這是「誤判」。

疫情期間蓬勃發展、現在又開始裁員的各行各業，絕大多數都與網路、雲端、居家等活動有關，除臉書外，推特(Twitter)的裁員幅度高達50%，相當於3750人；Snapchat也裁員1200人，相當於20%的員工。

亞馬遜、惠普、外送平台都裁人

網購巨頭「亞瑪遜」11月17日宣布大裁員，還表示裁員會持續到明年。(美聯社)

疫情期間的居家需求，曾經推動電腦等電子產品銷售昂揚；現在，惠普(HP)準備削減高達10%、相當於4000名至6000名員工，理由是預計電腦銷售「崩跌」的趨勢將持續到明年；另一間受類似情況影響的微軟(Microsoft)10月也裁員，但未透露人數。

在電商界，亞馬遜(Amazon)裁員1萬人；還有外送平台DoorDash裁員1250人，相當於該公司6%的員工，原因是疫情期間過度擴張；支付系統Stripe則裁員1000人。

AMC電視網、華納兄弟、迪士尼 跟進

在娛樂界，AMC電視網(AMC Networks)裁員200人，相當於20%的員工；華納兄弟探索(Warner Bros. Discovery)裁員1000人，之後還會更多；迪士尼(Disney)宣布將裁員，並指Disney+過去三年來已虧損逾80億元。

過度擴張 疫期當紅行業 如今叫苦

宣布裁員的還有Peloton，因為疫情結束之後，家用健身設備需求下降；汽車、二手車等曾經炙手可熱，現在Carvana將裁員1500人；房市曾經創紀錄火熱，許多買家不惜現金交易，但Redfin近期分別在6月、11月汰除8%、13%的員工。

許多企業祭出裁員不僅止於疫情期間快速膨脹，也援引通膨、利率上升、美元走強、經濟前景不確定性等理由，例如Lyft裁員近700人，或是H&M裁員1500人等；除經濟面之外，H&M還受到俄羅斯入侵烏克蘭、被迫撤離該地業務的影響。