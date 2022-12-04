曾列名10大惡人…紐約男冤獄25年 獲賠1800萬

紐約市 皇后區居民辛卡佩(Johnny Hincapie)因為1990年的冤獄坐牢逾25年，甚至名列紐約市十大惡人之一，他日前沉冤得雪，獲賠近1800萬元。

當年才18歲的辛卡佩被控於1990年9月時在地鐵 刺殺華金斯(Brian Watkins)，被控六項重罪；案發當時，來自猶他州、22歲的華金斯到紐約觀賞美網公開賽，準備搭地鐵前往格林威治村(Greenwich Village)，與家人共進晚餐。

華金斯試圖保護母親躲過一群搶匪的攻擊，在第七大道和53街的月台遇襲。

1989年，中央公園一名女性慢跑者遭毆打強暴，成為當時紐約街頭隨機暴力攻擊事件的象徵；1990年，紐約市當據累計約有2200人遇害。

辛卡佩2015年被迫認罪；一名曼哈頓聯邦地區法院的法官在發現新證據之後，撤銷其謀殺與搶劫罪名，而此新證據是有證人出面證實，辛卡佩在案發時不在該月台。

該法官同意重審此案，辛卡佩獲釋；紐約檢方2017年表示，不會再重新起訴他。

辛卡佩2018年對紐約市提出民事訴訟，原定明年2月審理。

辛卡佩的律師哈維斯(Gabriel P. Harvis)和費特(Baree N. Fett)在聲明中指出，紐約市以1290萬元與客戶和解，紐約州和解金為480萬元。

紐約法官克羅提(Paul A. Crotty)上月29日在法院文件中證實和解，但未公布和解金額，此數額後來由紐約市法務局發言人證實。

50歲的辛卡佩說：「華金斯的遭遇是悲劇，我從來沒忘記他家人承受的痛苦，我很慶幸紐約市和州政府再次承認我的清白，我期待與家人邁向下個人生篇章。」

近期一系列訴訟指控紐約市警察 或檢察官行為不當，牽涉和解金額動輒千百萬元，本案為其中之一；其他案件包括1965年民權運動領袖馬爾康X(Malcolm X)遇刺案，去年獲判無罪的阿濟茲(Muhammad Aziz)和伊斯蘭(Khalil Islam)坐冤獄20多年後，獲得紐約市與州政府共計3600萬元的賠償金。