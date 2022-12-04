盜領亡母社安金26年 密州男面臨10年徒刑

聯邦檢察官指出，一名密蘇里州男子涉嫌盜領已經過世母親的社安金支票 長達26年，累計得手將近20萬元。該男子於1日坦承犯罪。

司法部新聞稿指出，住在密蘇里州戴爾伍德(Dellwood)的62歲男子巴格里(Reginald Bagley)遭到檢方以重罪起訴之後，1日坦承盜領聯邦政府款項。戴爾伍德面臨最高10年有期徒刑，外加最高25元罰款。法院訂於2023年3月宣判刑期。

戴爾伍德對聯邦檢察官表示，母親1994年3月12日過世之後，但從來不曾向社會安全局(Social Security Administration，SSA)通報。

根據認罪協議書，戴爾伍德1998年開立銀行帳戶，將他母親名義的社安金支票存入戶頭。

檢方指出，從1994年4月1日至2020年7月31日之間，戴爾伍德總共盜領社安金總額19萬7329元。

戴爾伍德辯護律師朱恩格爾(Daniel A. Juengel)2日接受媒體訪問時說，戴爾伍德願意為犯行承擔責任。朱恩格爾說，戴爾伍德萬分後悔，也了解必須歸還盜領款項。

民眾亡故之後社安金支票遭人盜領的案件層出不窮，戴爾伍德是最新實例。社會安全局在2021年的財務報告中寫道，由於每年發放社安金福利累計高達1兆元，「即使發放支票過程中出現最微小的差錯，都可能導致數百萬元因此流失」。

報告中指出，社會安全局在2020年裡可能出現83億元的社安金不當支付，其中有68億元是支付過多。

朱恩格爾說，戴爾伍德案的特殊之處在於社會安全局花了很長時間才開始調查，戴爾伍德每次收到支票就拿來花費。朱恩格爾說，戴爾伍德已婚，育有五名兒女及孫子女，生活並不富裕。

檢方指出，社會安全局發現戴爾伍德母親的聯邦醫療保險 計畫(Medicare，俗稱紅藍卡)很久沒有動靜，曾經發函到戴爾伍德住處，設法與戴爾伍德母親聯絡。社會安全局的信函發出之後，戴爾伍德開立的銀行帳號便很快關閉，2.83元餘額以銀行本票(cashier's check)在2020年7月24日開給戴爾伍德。