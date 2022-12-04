我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白紙運動餘波 中國官方要網路平台清零相關影音

2大科技公司休戰 馬斯克：蘋果已「完全恢復」推特廣告

盜領亡母社安金26年 密州男面臨10年徒刑

記者顏伶如／綜合報導

聯邦檢察官指出，一名密蘇里州男子涉嫌盜領已經過世母親的社安金支票長達26年，累計得手將近20萬元。該男子於1日坦承犯罪。

司法部新聞稿指出，住在密蘇里州戴爾伍德(Dellwood)的62歲男子巴格里(Reginald Bagley)遭到檢方以重罪起訴之後，1日坦承盜領聯邦政府款項。戴爾伍德面臨最高10年有期徒刑，外加最高25元罰款。法院訂於2023年3月宣判刑期。

戴爾伍德對聯邦檢察官表示，母親1994年3月12日過世之後，但從來不曾向社會安全局(Social Security Administration，SSA)通報。

根據認罪協議書，戴爾伍德1998年開立銀行帳戶，將他母親名義的社安金支票存入戶頭。

檢方指出，從1994年4月1日至2020年7月31日之間，戴爾伍德總共盜領社安金總額19萬7329元。

戴爾伍德辯護律師朱恩格爾(Daniel A. Juengel)2日接受媒體訪問時說，戴爾伍德願意為犯行承擔責任。朱恩格爾說，戴爾伍德萬分後悔，也了解必須歸還盜領款項。

民眾亡故之後社安金支票遭人盜領的案件層出不窮，戴爾伍德是最新實例。社會安全局在2021年的財務報告中寫道，由於每年發放社安金福利累計高達1兆元，「即使發放支票過程中出現最微小的差錯，都可能導致數百萬元因此流失」。

報告中指出，社會安全局在2020年裡可能出現83億元的社安金不當支付，其中有68億元是支付過多。

朱恩格爾說，戴爾伍德案的特殊之處在於社會安全局花了很長時間才開始調查，戴爾伍德每次收到支票就拿來花費。朱恩格爾說，戴爾伍德已婚，育有五名兒女及孫子女，生活並不富裕。

檢方指出，社會安全局發現戴爾伍德母親的聯邦醫療保險計畫(Medicare，俗稱紅藍卡)很久沒有動靜，曾經發函到戴爾伍德住處，設法與戴爾伍德母親聯絡。社會安全局的信函發出之後，戴爾伍德開立的銀行帳號便很快關閉，2.83元餘額以銀行本票(cashier's check)在2020年7月24日開給戴爾伍德。

社安金 支票 聯邦醫療保險

上一則

曾列名10大惡人…紐約男冤獄25年 獲賠1800萬

下一則

世足賽／日韓澳進16強 日主帥：亞洲已能在世界贏球

延伸閱讀

關於社安福利 不可不知的10個數字

關於社安福利 不可不知的10個數字
通膨創新高 多項社安福利明年大幅提高

通膨創新高 多項社安福利明年大幅提高
讓效益最大化…領社安金支票該做的8件事

讓效益最大化…領社安金支票該做的8件事
想每月領取最高金額社安金4194元 有3大關鍵要素

想每月領取最高金額社安金4194元 有3大關鍵要素

熱門新聞

隨著新冠疫情持續升溫，中國多地再度出現各種防疫亂象。圖為北京一處近日遭到封控的社區。路透

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

2022-11-28 12:08
美國衛生主管機關表示，新冠亞型變異株Q.1和BQ.1.1已成美國的主流毒株。（路透）

Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝

2022-11-27 05:12
最新調查顯示，紐約和新加坡並列成為全球生活成本最高的城市。圖為聖延節前夕的紐約曼哈頓街頭。(路透)

生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10

2022-12-02 10:35
27日晚間數百市民聚集上海的烏魯木齊中路抗議中共的清零封控，公安最後採取強制手段驅離群眾，有人被壓制在地遭到逮捕。（美聯社）

中國反封控白紙運動 美表態支持 國際疑慮 股市重挫

2022-11-29 02:30
最高法院10月審理兩所名校的平權措施入學案，亞裔社區有不同看法。圖為當時有華人家長帶著小孩反對平權入學措施。（記者牟蘭／攝影）

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

2022-12-03 13:24
北京一名抗議者手持白紙。(美聯社)

在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵

2022-11-27 16:41

超人氣

更多 >
遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親

遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親
大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠

大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠
錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」

錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」
隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心
金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目

金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目