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削弱莫斯科戰爭資金 歐盟訂俄油每桶上限60美元

記者張聲肇／綜合報導
歐盟削弱莫斯科戰爭資金，把俄國原油價格上限訂為每桶60美元。圖為俄羅斯總統普亭。(Getty Images)
歐盟削弱莫斯科戰爭資金，把俄國原油價格上限訂為每桶60美元。圖為俄羅斯總統普亭。(Getty Images)

七大工業國(G7)和澳洲2日加入歐盟俄國戰爭財庫「釜底抽薪」計畫，把俄國原油價格上限訂為每桶60美元；經歐盟27成員國簽署協議後，5日生效。

歐洲5日起禁運俄國海陸運輸原油，也禁止保險公司承保俄國石油運輸的業務，每桶最高60元的新措施同時生效，目的也在預防全球原油市場頓失俄國供應，油價再度飆升，惡化通貨膨脹。

美國財長葉倫說，歐美國家此舉將限縮俄國進兵烏克蘭的財源，同時也能讓全球能源供應保持穩定。

波蘭本來堅不同意，希望上限價格再往下降，越低越好，但各國代表討論24小時以上，所有其他歐盟會員國都簽署加入協議後，2日深夜波蘭也簽字贊同每桶60元的上限。

協議條文包括「伺機檢討調整上限價格」，以免會員國當中，平均國民所得屬中低收入的國家，受到太大的衝擊。

艾沙尼亞總理卡拉斯( Kaja Kallas)說，要阻止俄國的戰爭機器持續肆虐，最根本的方法就是拖垮俄國的能源進賬，她很高興看到60元的上限額，比原先提議的又多降了幾塊錢，因為「每降一美元，俄國的戰爭資金就少了20億美元。」

她說，「我們也想降到更低，這不是秘密，每桶最高30-40美元，更會讓俄國感到真正的痛，這個協議是最佳妥協方案。」

目前俄國原油每桶稍低於60元，有人批評歐盟的60元上限，傷不了俄國的主要財源，國際市場布倫特原油每桶仍在85.45元，俄國原油仍可輕易以「折扣價」賣出。

歐盟此一策略風險不小。如果全球原油市場因為第二大供應國的貨源突然減少而震動，油價可能再度飆升，對美國等能源需求大國，將惡化通膨，轉為政治動亂；物價不穩定，發展中國家也是受害者。

另一方面，中國的抗疫「封鎖、清零」措施，全球經濟趨疲，可能削弱對石油的需求，OPEC+國家4日開會時，因此決定減產，也不無可能。

俄國 歐盟 油價

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